MP Weather Update : मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना, लू का असर जारी

भोपाल: भारत मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र के अनुसार, रविवार शाम से सोमवार तक मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है।

इसके साथ ही, राज्य के कई अन्य हिस्सों में हीटवेव (लू) का असर जारी रहने की संभावना है।

रविवार को जारी मौसम रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में राज्य के सभी संभागों में मौसम ज्यादातर शुष्क रहा। रतलाम, उमरिया, छिंदवाड़ा और मंडला जिलों में लू की स्थिति बनी रही।

अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ और यह भोपाल, उज्जैन, चंबल, रीवा, जबलपुर और सागर संभागों में सामान्य से 2.4 से 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।

ग्वालियर और शहडोल संभागों में तापमान सामान्य से 3.1 से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि बाकी इलाकों में तापमान सामान्य रहा।

न्यूनतम तापमान उज्जैन संभाग में करीब 2.9 डिग्री तक बढ़ा, जबकि अन्य जगहों पर सामान्य रहा।

रविवार शाम तक पूरे राज्य में गर्म और शुष्क मौसम बना रहा।

पूर्वी जिलों में तापमान और ज्यादा रहा, जहां नौगांव में 44.3 डिग्री और मंडला में 43.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 16.8 डिग्री से लेकर रायसेन में 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

पिछले 24 घंटों में राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं हुई।

पश्चिमी जिलों में रतलाम में 43.8 डिग्री और भोपाल में 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सीहोर (41 किमी/घंटा), अशोकनगर (31 किमी/घंटा) और सागर (31 किमी/घंटा) में तेज हवाएं चलीं।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है।

सोमवार को बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में कहीं-कहीं बारिश या बूंदाबांदी के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है, जबकि बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इन जिलों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, गुना, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में लू चलने की संभावना है।

भोपाल और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हवा की रफ्तार 8-10 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

अगले पांच दिनों में तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है।

--आईएएनएस