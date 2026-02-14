भारत समाचार

Mohan Yadav Burhanpur : सीएम मोहन यादव कल बुरहानपुर के लिए 696 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे

32 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, रोड शो में जनता से होंगे रूबरू
Feb 14, 2026, 04:31 AM
मध्य प्रदेश : सीएम मोहन यादव कल बुरहानपुर के लिए 696 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 14 फरवरी को बुरहानपुर जिले में राज्य सरकार के कृषि और बागवानी विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री किसानों की सभा को संबोधित करेंगे और 362.15 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सुविधाएं, खेती और दूसरे सेक्टर शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ऑफिस के मुताबिक, वह बुरहानपुर जिले के अलग-अलग हिस्सों में 334.22 करोड़ रुपए के 32 पूरे हो चुके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे।

इसमें कहा गया है, "इन्फ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सुविधाएं, खेती और दूसरे सेक्टर से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स जिले के पूरे विकास को नई गति देंगे। इस मौके पर, मुख्यमंत्री मोहन यादव अलग-अलग सरकारी स्कीमों के तहत लाभार्थियों को फायदे भी बांटेंगे।"

यादव एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे जो शिकारपुरा पुलिस स्टेशन एरिया में जीजामाता स्क्वायर से शुरू होगा और नेहरू स्टेडियम तक जाएगा। रास्ते में, जिले के लोग मुख्यमंत्री का स्वागत और सम्मान करेंगे।

एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और दूसरे डिपार्टमेंट्स द्वारा कार्यक्रम स्थल पर एक डेवलपमेंट एग्जीबिशन लगाई जाएगी, जिसमें सरकारी स्कीमों और उपलब्धियों को दिखाया जाएगा।

मुख्यमंत्री के बुरहानपुर दौरे को देखते हुए, जिला प्रशासन और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इवेंट की तैयारी शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) देवेंद्र पाटीदार ने बुधवार को इवेंट की जगह का मुआयना किया और सुरक्षा घेरे और पार्किंग व्यवस्था के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाने को कहा, ताकि लोगों को आने-जाने में कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई कमी न हो, यह पक्का करने के लिए इवेंट की जगह के अंदर और बाहर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की जाएगी।

खास तौर पर, कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री के शहडोल दौरे के दौरान एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई थी, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने उनके काफिले को लालपुर एयरपोर्ट से प्रोग्राम की जगह के लिए निकलने से रोकने की कोशिश की थी।

--आईएएनएस

 

 

