भारत समाचार

Mohan Bhagwat Speech : आरएसएस प्रमुख ने लोगों से संस्कृत सीखने का आग्रह किया, कहा- 'यह राष्ट्र की आत्मा है'

संस्कृत भारती कार्यक्रम में बोले भागवत, भाषा को जीवन और संस्कृति से जोड़ा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 20, 2026, 07:17 AM
आरएसएस प्रमुख ने लोगों से संस्कृत सीखने का आग्रह किया, कहा- 'यह राष्ट्र की आत्मा है'

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को संस्कृत सीखने के महत्व पर जोर देते हुए इसे भारत की "आत्मा" और देश की सभ्यतागत निरंतरता का एक अनिवार्य तत्व बताया।

आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में संस्कृत भारती के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में संस्कृत को आधुनिक संचार माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए चल रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया।

सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, "संस्कृत एक भाषा है। फिर भी, यह मात्र एक भाषा नहीं है। भारत में, संस्कृत राष्ट्र की आत्मा है क्योंकि यह विचार, जीवन और संस्कृति की सबसे प्राचीन परंपरा है एक ऐसी परंपरा जो आज भी जीवंत है जो भारत में विद्यमान है।"

उन्होंने भारत के दार्शनिक विचार को और विस्तार से समझाते हुए कहा, "भारत का अस्तित्व मात्र एक भौगोलिक तथ्य नहीं है। यह महज एक राजनीतिक या आर्थिक इकाई नहीं है। भारत एक जीवंत परंपरा है, वह आधारशिला जिस पर जीवन की निरंतरता टिकी हुई है।"

भाषा के साथ अपने अनुभवों पर विचार करते हुए, भागवत ने कहा, "बचपन में जब स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, तो यह कठिन लगती थी। पाठ्यक्रम में श्लोकों को याद करना अनिवार्य था, जिससे यह धारणा बनी कि संस्कृत एक कठिन भाषा है। फिर भी, जब मैंने उन्हीं श्लोकों को घर पर स्वाभाविक रूप से बोलते हुए सुना, तो वे मुझे कभी भी कठिन नहीं लगे।"

उन्होंने कहा, "यह समस्या आज भी बनी हुई है, छात्र संस्कृत को एक कठिन भाषा मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह इतनी कठिन क्यों लगती है? वास्तव में, किसी भाषा को सीखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से नहीं, बल्कि बातचीत के माध्यम से है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषा सीखने का सबसे आसान तरीका उसमें पूरी तरह डूब जाना और नियमित रूप से उसका उपयोग करना है।

उन्होंने कहा, "जब भी मैं भारत भर में यात्रा करता हूं, भले ही मुझे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की विशिष्ट शब्दावली का ज्ञान न हो, फिर भी मैं अंतर्निहित भाव और अर्थ को समझ पाता हूं। निरंतर सुनने और बोलने से भाषा सहजतापूर्वक और बिना किसी प्रयास के सीखी जा सकती है। इसलिए, भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच रहें, उन्हें सुनें और लगातार उस भाषा को बोलें।"

आरएसएस प्रमुख ने संस्कृत में रुचि को पुनर्जीवित करने में संस्कृत भारती की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि संगठन अपेक्षाकृत कम समय में "पूरे देश में संस्कृत में नई रुचि पैदा करने में सफल रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि पिछले 15 वर्षों में संस्कृत के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में आया परिवर्तनकारी बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

--आईएएनएस

 

 

 

RSSSanskrit Bharatimohan bhagwatDelhi eventLanguage Learningindian cultureSanskrit

Related posts

Loading...

More from author

Loading...