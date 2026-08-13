मिजोरम में असम राइफल्स और पुलिस की कार्रवाई, ट्रक से 6.51 करोड़ रुपए की 868 ग्राम हेरोइन बरामद

आईजोल, 13 अगस्त (आईएएनएस)। मिजोरम में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस के संयुक्त अभियान में सैतुअल जिले के केइफांग इलाके से करीब 6.51 करोड़ रुपए कीमत की 868 ग्राम हेरोइन नंबर 4 बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

खुफिया जानकारी के आधार पर बुधवार सुबह जॉइंट टीम ने केइफांग क्षेत्र में एक ट्रक को रोका। शक के आधार पर जब जवानों ने ट्रक की गहन तलाशी ली तो उन्हें ट्रक में एक मॉडिफाइड और सील किया हुआ टूलबॉक्स मिला।

जांच के दौरान पता चला कि टूलबॉक्स के अंदर एक खास छिपा हुआ कम्पार्टमेंट बनाया गया था। उसे खोलने पर अंदर साबुन के 73 डिब्बे रखे हुए थे। डिब्बों को खोलकर देखा गया तो उनमें कुल 868 ग्राम हेरोइन नंबर 4 भरी हुई थी।

अधिकारियों का कहना है कि सामान छिपाने का यह तरीका बेहद शातिर था। आम चेकिंग में यह पकड़ में नहीं आता, लेकिन सटीक खुफिया जानकारी और बारीकी से की गई तलाशी के कारण इसे पकड़ा जा सका। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 6.51 करोड़ रुपए आंकी गई है।

ऑपरेशन के दौरान ट्रक में सवार दो लोगों को मौके से पकड़ लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद दोनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सैतुअल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि यह खेप कहां से लाई जा रही थी और इसकी डिलीवरी कहां होनी थी।

सैतुअल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जाएगी।

यह जब्ती मिजोरम के रास्ते चल रहे नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। खासकर इसलिए क्योंकि तस्करों ने प्रतिबंधित सामान को छिपाने के लिए गाड़ी के हिस्से में खास तौर पर बदलाव किया था।

--आईएएनएस

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