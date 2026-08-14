ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
भारत समाचार

त्रिपुरा: बेंगलुरु से लापता नाबालिग लड़की को बचाया गया, आरोपी गिरफ्तार

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
त्रिपुरा:

अगरतला, 14 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम की एक नाबालिग लड़की को बेंगलुरु से सुरक्षित बचा लिया गया है और पुलिस उसे वापस राज्य ले आई है। वहीं, एफआईआर में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत 27 जून को दर्ज की गई इस घटना को दर्ज होने के दिन से ही प्राथमिकता दी गई थी। जांचकर्ताओं ने राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (एनएटीग्रिड) के सहयोग से कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज (एलबीएस) विश्लेषण सहित कई तकनीकी और डिजिटल सुरागों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लड़की और आरोपी का पता बेंगलुरु में लगाया।

पुलिस मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद, सब-इंस्पेक्टर रमानी देबबर्मा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय पुलिस दल को बचाव अभियान के समन्वय के लिए तुरंत बेंगलुरु भेजा गया। बेंगलुरु शहर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे संपर्क किया गया।

बेंगलुरु शहरी जिले के व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन की सहायता से 16 वर्षीय लड़की को सुरक्षित बचा लिया गया और आरोपी को कानून के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को 13 अगस्त को बेंगलुरु ग्रामीण जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और अदालत ने 18 अगस्त, 2026 तक दक्षिण त्रिपुरा जिले के सब्रूम कोर्ट में उसकी पेशी के लिए ट्रांजिट वारंट जारी कर दिया।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, पुलिस ने आरोपी को हवाई मार्ग से ले जाने के लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस), एयरपोर्ट पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिगो एयरलाइंस से जरूरी मंजूरी ली, जिससे उसे पुलिस टीम के साथ त्रिपुरा वापस लाना आसान हो गया। शुक्रवार को पुलिस टीम आरोपी और लड़की के साथ त्रिपुरा लौट आई।

आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अदालत में पेश किया जा रहा है। बरामद लड़की की देखभाल बच्चों की सुरक्षा के तय नियमों के अनुसार की जा रही है, जिसमें उसकी सुरक्षा, निजता और सम्मान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस ने कहा कि वे कानून के अनुसार उसकी पहचान या निजी जानकारी का खुलासा नहीं करेंगे।

मामला दर्ज होने के कुछ ही हफ्तों के भीतर लड़की का पता लगाकर उसे 3,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से सुरक्षित वापस लाया गया। यह घटना तेजी से जांच, अलग-अलग राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल और लापता बच्चों का पता लगाने में तकनीकी और डिजिटल साधनों के इस्तेमाल की अहमियत को दिखाती है।

साउथ त्रिपुरा जिला पुलिस ने लड़की की सुरक्षित बरामदगी और आरोपी की त्रिपुरा वापसी सुनिश्चित करने में पुलिस मुख्यालय, नेटग्रिड, बेंगलुरु सिटी पुलिस, व्हाइटफ़ील्ड पुलिस स्टेशन, ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस), एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिगो एयरलाइंस से मिले सहयोग के लिए उनका आभार जताया है।

--आईएएनएस

एमएस/