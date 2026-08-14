मेघालय कैबिनेट ने एमसीएस परीक्षा के लिए अलग राज्यस्तरीय पेपर को दी मंजूरी : सीएम संगमा

शिलांग, 14 अगस्त (आईएएनएस)। मेघालय कैबिनेट ने मेघालय सिविल सर्विस (एमसीएस) प्रतियोगी परीक्षा में राज्य से जुड़ा एक खास पेपर शामिल करने के लिए पूर्व यूपीएससी चेयरमैन डेविड सिएमलिह की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस प्रस्ताव पर कमेटी की रिपोर्ट मिल गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की।

प्रस्तावित 'पेपर छह' पूरी तरह से मेघालय पर केंद्रित होगा और इसमें कई तरह के विषय होंगे। इन विषयों में राज्य का इतिहास, संस्कृति, पारंपरिक संस्थाएं और सिस्टम, समाज, अर्थव्यवस्था और राज्य को समझने के लिए जरूरी अन्य पहलू शामिल हैं।

संगमा ने कहा कि इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि एमसीएस परीक्षा के जरिए चुने गए अधिकारियों को मेघालय और उसके खास सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक माहौल की अच्छी समझ हो।

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, "मकसद यह है कि एमसीएस अधिकारियों को राज्य के बारे में जानकारी हो, जिसमें उसका इतिहास, संस्कृति, अलग-अलग सिस्टम और आर्थिक पहलू शामिल हों।"

सियमलिह की अगुवाई वाली एक्सपर्ट कमेटी का गठन मेघालय-केंद्रित एक खास पेपर के प्रस्ताव की जांच करने और उसके ढांचे और दायरे पर सुझाव देने के लिए किया गया था।

कैबिनेट की मंजूरी से अब एमसीएस प्रतियोगी परीक्षा में नया पेपर शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इसे लागू करने से पहले कुछ और प्रक्रियात्मक कदम उठाने पड़ सकते हैं।

अधिकारियों और नीति-निर्माताओं ने सिविल सर्वेंट्स के बीच राज्य-विशेष ज्ञान को मजबूत करने पर जोर दिया है, खासकर मेघालय में, जहां पारंपरिक संस्थाएं, रीति-रिवाज और राज्य की खास सामाजिक बनावट शासन और प्रशासन में अहम भूमिका निभाते हैं।

उम्मीद है कि प्रस्तावित पेपर से भावी सिविल सर्वेंट्स को सरकारी सेवा में आने से पहले इन पहलुओं की व्यवस्थित समझ मिलेगी।कैबिनेट का यह फैसला गुरुवार को हुई बैठक में मंजूर किए गए कई उपायों में से एक था।

मेघालय पर एक खास पेपर शुरू करने से एमसीएस परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को राज्य के ऐतिहासिक विकास, सांस्कृतिक विविधता, शासन के पारंपरिक सिस्टम और आर्थिक चुनौतियों की गहरी समझ विकसित करने के लिए भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इस पहल से आखिरकार ऐसी राज्य सिविल सेवा बनाने में मदद मिल सकती है जो स्थानीय मुद्दों को समझने और मेघालय के खास सामाजिक और संस्थागत संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सरकारी नीतियों को लागू करने में बेहतर ढंग से सक्षम हो।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम