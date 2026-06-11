मऊ में दो सगी नाबालिग बहनों के साथ रेप, एक आरोपी गिरफ्तार: एएसपी अनूप कुमार

मऊ, 11 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र में 9 जून को जंगल में मिली 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी की लाश के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

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अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अनूप कुमार ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका और उसकी छोटी बहन दोनों के साथ रेप हुआ था। इस जघन्य मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में टीमें लगाई गई हैं।

उन्होंने बताया कि दोनों पीड़ित नाबालिग बहनें थीं। घटना के दिन बड़ी लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बगीचे में बात कर रही थी। इसी दौरान उनके पिता वहां पहुंच गए और दोनों लड़कियों को डांट लगाई तथा मारपीट की। डर के मारे दोनों बहनें घर छोड़कर भाग गईं। इसके बाद बड़ी लड़की ने किसी व्यक्ति के फोन से अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर बुलाया। बॉयफ्रेंड अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंचा।

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि उसके दोस्त ने छोटी बहन के साथ जबरदस्ती रेप किया। घटना के बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए। इस घटना से सदमे में आई 16 वर्षीय बड़ी लड़की ने जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि छोटी बहन वहीं रह गई।

इसके बाद 9 जून को जंगल में बड़ी लड़की का शव मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। छोटी बहन का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसके बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए। बयान के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान हुई। पुलिस ने एक आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दूसरे आरोपी का नाम भी सामने आ चुका है, और उसे गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं।

उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिग होने के कारण पॉस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सभी संबंधित सबूत जुटा रही है। दूसरे आरोपी को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दोनों को सख्त सजा दिलाई जाएगी।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी