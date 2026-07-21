मध्य प्रदेश: यूसीसी विधेयक पारित होने से भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

भोपाल, 21 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित होने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस आमने-सामने आ गई। दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे के खिलाफ निशाना साधा है।

Read More

भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए राज्य पार्टी अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने विधेयक को एक 'ऐतिहासिक' कदम बताते हुए इसकी सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने राज्य में यूसीसी (यूसीसी) लागू करके इतिहास रच दिया है।

विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए खंडेलवाल ने कहा कि यह कानून सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षा और समान अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करेगा, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देगा और शासन व्यवस्था को मजबूत करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि एक महीने के भीतर लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण और उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधानों से कानूनी स्पष्टता आएगी। साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी समुदाय को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है और उनके रीति-रिवाज और परंपराएं अप्रभावित रहेंगी।

खंडेलवाल ने जोर देकर कहा कि यह कानून विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न असमानताओं को दूर करेगा और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करेगा।

वहीं, कांग्रेस ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया।

विपक्ष के नेता उमंग सिंघर, जिन्होंने विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों के प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, ने सरकार पर किसानों की दुर्दशा, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

सिंघर ने कहा, "भाजपा सरकार जनता की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों, बेरोजगार युवाओं, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करने के बजाय वह यूसीसी जैसे मुद्दों को उठाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्य की चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए जल्दबाजी में इस विधेयक को पारित कराया है।

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में यूसीसी विधेयक का बोलबाला रहा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बाद इसे पारित कर दिया गया, जिससे भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक लड़ाई और तेज हो गई।

--आईएएनएस

डीकेपी/