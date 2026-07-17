मध्य प्रदेश : शिवपुरी के नरवर किले से 500 साल पुरानी 'अष्टधातु' की तोप चोरी

भोपाल/शिवपुरी, 17 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ऐतिहासिक नरवर किले से 500 साल पुरानी बेशकीमती अष्टधातु की तोप चोरी हो गई। इस वारदात को 25-30 हथियारबंद बदमाशों ने अंजाम दिया। इस घटना ने ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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15 और 16 जुलाई की रात के बीच हुई घटना ने राज्य के सांस्कृतिक और पुलिस हलकों में हलचल मचा दी है। जांचकर्ताओं को शक है कि इसमें एंटीक (पुरानी कीमती चीजों) की तस्करी करने वाले किसी अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हाथ हो सकता है।

सिंधिया राजवंश के समय की यह विशाल तोप, जिसका वजन लगभग 3,000 किलोग्राम है, किले के खुले कचहरी परिसर में रखी 14 ऐतिहासिक तोपों में से एक थी।

कराइरा के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर प्रशांत शर्मा ने आईएएनएस को बताया, "अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने बहुत सोच-समझकर इस वारदात को अंजाम दिया। वे किले के पिछले रास्ते से अंदर घुसे और भारी-भरकम तोप को ले जाने के लिए क्रेन और ट्रक जैसे लोडिंग वाहनों के साथ पूरी तैयारी के साथ आए थे।"

उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अपराधियों ने आधुनिक हथियारों के दम पर सुरक्षाकर्मियों को काबू में किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

अधिकारी ने कहा, "हो सकता है कि गार्ड ड्यूटी पर न हो। अगर उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी होती, तो शायद यह घटना न होती।"

संख्या और हथियारों के मामले में कमजोर होने के कारण, गार्ड ने पुलिस को बताया कि वह कुछ नहीं कर सका। चोर कीमती तोप ले गए और पीछे सिर्फ 13 तोपें छोड़ गए। घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्ड बालकिशन ने उस डरावने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अचानक हथियारों से लैस लोगों का एक बड़ा समूह वहां आ धमका; उनके पास आधुनिक हथियार थे, जबकि सुरक्षा कर्मचारियों के पास 'लाठियों' के अलावा कुछ नहीं था।

इलाके में रोशनी की कमी थी और टॉर्च जैसे बुनियादी उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे, जिससे चोरों का विरोध करना नामुमकिन था। अपनी जान के डर से बालकिशन ने कहा कि उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। अधिकारियों की आलोचना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि चोरी से लगभग 12 दिन पहले किले के आसपास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। हालांकि, पुलिस ने इन बातों को नहीं माना।

आठ धातुओं के मिश्रण से बनी अष्टधातु की तोप का बहुत ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व था। इसकी चोरी न केवल एक कीमती चीज का नुकसान है, बल्कि राज्य की समृद्ध विरासत के लिए भी एक बड़ा झटका है।

अधिकारी ने आगे कहा, "हमने विस्तृत जांच शुरू कर दी है और ऐसे सुरागों पर काम कर रहे हैं जो एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। टीमें सीसीटीवी फुटेज, वाहनों की आवाजाही और संभावित स्थानीय संपर्कों की जांच कर रही हैं, जिन्होंने इस काम में मदद की हो सकती है। दोषियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।"

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम