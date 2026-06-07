मध्य प्रदेश: शहडोल में बड़ा हादसा, बुजुर्ग महिला की मौत और तीन गंभीर रूप से घायल

शहडोल, 7 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमलाई थाना इलाके में नेशनल हाईवे-43 पर रविवार को एक तेज रफ्तार 16-पहियों वाले ट्रेलर ट्रक ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी बेटी, दामाद और एक साल की पोती गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों की पहचान कोडवार कला गांव की रहने वाली रेखा यादव के रूप में हुई। उनकी बेटी आंचल यादव, दामाद नीरज यादव और उनकी छोटी पोती घायल हैं।

अधिकारियों ने आगे बताया कि परिवार केशवाही में पवित्र मरखी माता मंदिर में दर्शन के लिए गया था और एक ही बाइक पर घर लौट रहा था, तभी बटुरा गांव में मौहारी दाई मंदिर के पास यह हादसा हुआ।

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, एक ट्रेलर ट्रक तेज स्पीड में पीछे से आया और मोटरसाइकिल को जोर से टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि टू-व्हीलर भारी गाड़ी के साथ काफी दूर तक घिसटता चला गया। रेखा यादव सड़क पर गिर गईं और ट्रेलर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। उनकी बॉडी कुछ देर तक हाईवे पर पड़ी रही, जिससे हैरान लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। हादसे में आंचल, नीरज और एक साल के बच्चे को गंभीर चोटें आईं।

आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और घायल परिवार के सदस्यों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई। उन्हें अंदरूनी चोटें और फ्रैक्चर की चिंता है।

हादसे के तुरंत बाद ट्रेलर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने ट्रेलर ट्रक को जब्त कर लिया है और रेखा यादव के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फरार ड्राइवर का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी