मध्य प्रदेश : रिटायर्ड जज के घर हुई चोरी से ट्विशा शर्मा केस में आया नया मोड़

भोपाल, 29 जून (आईएएनएस)। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर हुई चोरी ने हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। यह घटना तब हुई है, जब गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाना है।

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यह नया घटनाक्रम उस विवाद के कुछ हफ्ते बाद सामने आया है, जब ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में गवाह नीरज दुबे पर हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने इस घटना की जांच की, लेकिन हमले और चोरी के बीच कोई आधिकारिक संबंध नहीं पाया गया।

हालांकि, ये दोनों घटनाएं सीबाआई की चल रही जांच के दौरान हुई हैं, जिससे मंगलवार को होने वाली कोर्ट की सुनवाई से पहले इस मामले पर फिर से ध्यान केंद्रित हुआ है।

ट्विशा शर्मा की मौत की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबाआई) के मंगलवार को गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश करने की उम्मीद है।

पिछली सुनवाई के दौरान, दोनों भोपाल सेंट्रल जेल से वर्चुअली पेश हुए थे। अब यह देखना बाकी है कि क्या वे फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल होंगे या उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश किया जाएगा।

भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में गिरिबाला सिंह के घर पर चोरी की घटना हुई। पुलिस के अनुसार, 27 और 28 जून की दरमियानी रात को चार से ज्यादा नकाबपोश लोग घर के पिछले ऊपरी गेट से अंदर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया।

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (एसीपी) रजनीश कश्यप ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

एसीपी ने कहा, "सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश जारी हैं। उन्हें खोजने के लिए टीमें तैनात की गई हैं।"

पुलिस ने कहा कि चोरी हुए सामान की सही जानकारी की पुष्टि अभी बाकी है। गिरिबाला सिंह के बड़े बेटे की शिकायत के अनुसार, घर से कुछ सोने-चांदी के गहने चोरी हुए थे।

एसीपी कश्यप ने कहा, "उन्होंने हमें बताया कि सोने-चांदी के गहने चोरी हुए थे, लेकिन मात्रा के बारे में ठीक-ठीक नहीं बता सके। परिवार से सलाह-मशविरे के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी।"

उन्होंने यह भी कहा कि जांच अभी जारी है।

इस चोरी की घटना ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में शिकायतकर्ता पक्ष की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस घटना ने परिसर की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। वे इस बात से पूरी तरह संतुष्ट थे कि आरोपी जेल में हैं और घर में मौजूद सामान और सबूतों के साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन इस घटना से पता चला है कि घर तक कोई भी आसानी से पहुंच सकता था।

पुलिस का कहना है कि चोरी की जांच, ट्विशा शर्मा की मौत की सीबाआई जांच से अलग की जा रही है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम