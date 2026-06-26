मध्य प्रदेश: रतलाम में ताजिया हाई-टेंशन बिजली लाइन से टकराया, तीन लोगों की मौत

रतलाम, 26 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया के हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आने से तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम सात अन्य घायल हो गए।

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अधिकारियों ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात पिपलोदा पुलिस स्टेशन इलाके के हतनारा गांव में हुई, जब मुहर्रम जुलूस के हिस्से के तौर पर ताजिया को गांव से ले जाया जा रहा था। जुलूस में करीब 200 लोग शामिल थे, तभी ताजिया का ढांचा ऊपर से गुजर रही हाई-टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया।

पुलिस के अनुसार, ताजिया के बिजली के तार के संपर्क में आने से कई लोगों को बिजली का झटका लगा और वे झुलस गए, जिससे जुलूस में शामिल लोगों के बीच अफरातफरी मच गई। एएसपी राकेश पांड्रो ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे।

एएसपी ने बताया, "जुलूस के दौरान ताजिया का ढांचा हाई-टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे कई लोगों को बिजली का झटका लगा और वे झुलस गए। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और बिजली लाइन की ऊंचाई या सुरक्षा उपायों को लेकर किसी तरह की लापरवाही हुई थी या नहीं, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।"

मृतकों की पहचान राशिद खान, सड्डू हुसैन और अरबाज खान के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में से एक के परिवार वाले अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी होने से पहले ही शव को ले गए।

घायलों को रतलाम मेडिकल कॉलेज और आसपास के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से पांच लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर नजर रखे हुए है।

प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन कम ऊंचाई पर लटक रही थी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय बिजली विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था।

वहीं, पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के सही कारण का पता चल पाएगा। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

डीसीएच/