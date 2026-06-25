मध्य प्रदेश: पुलिस ने सिंगरौली हत्याकांड सुलझाया, मृतक की पत्नी समेत तीन गिरफ्तार

भोपाल, 25 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को सिंगरौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पति का शव मिलने के चार दिन बाद उसकी हत्या के आरोप में उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

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भारी गांव निवासी रघुनाथ उर्फ ​​सरजू खेवर (38) की पहचान हुई है। उनका शव 21 जून को मिला था। शव मिलने के बाद चित्रांगी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

घटनास्थल से मिले सबूतों की जांच और कई संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस ने पीड़िता की पत्नी रामकली (30), उसके कथित प्रेमी नीरज कुमार शाह (23) और उसके साथी सूरज सिंह गोंड (22) को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, यह हत्या रामकली और नीरज द्वारा रची गई साजिश का नतीजा है। दोनों का आपस में संबंध था और वे रघुनाथ को अपने जीवन से हटाना चाहते थे।

मामला सुलझाने के बाद, एसडीओपी राहुल संयम ने गुरुवार को स्थानीय पत्रकारों को बताया कि जांच में पता चला है कि रामकली का नीरज के साथ संबंध तब बना जब उसके पति गुजरात में काम कर रहे थे।

संयम ने कहा कि आरोपी पीड़िता को अपने रिश्ते में बाधा मानते थे। उन्होंने रघुनाथ के गांव लौटने की जानकारी मिलने के बाद मिलकर हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।

पुलिस ने बताया कि रघुनाथ 19 जून को गुजरात से लौटे थे और अपने ससुराल में एक शादी में शामिल होने जा रहे थे। उनके आने की सूचना मिलते ही आरोपियों ने कथित तौर पर अपनी योजना को अंजाम दिया।

षड्यंत्र के तहत, नीरज और सूरज ने कथित तौर पर रघुनाथ को शराब पीने के बहाने सड़क किनारे बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने कथित तौर पर उन पर पत्थर से हमला किया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई।

संयम ने बताया कि पीड़ित को राजमार्ग के पास एक सुनसान जगह पर बहला-फुसलाकर ले जाया गया। सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई और बाद में अपराध को छिपाने के प्रयास में उसके शव को सड़क किनारे एक बड़े पत्थर के पीछे फेंक दिया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई सामग्री बरामद कर ली गई है।

गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/