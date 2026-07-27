मध्य प्रदेश : महेश्वर में नर्मदा नदी में बहा इंदौर का युवक, दूसरे दिन भी तलाशी अभियान जारी

नर्मदापुरम, 27 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर स्थित सहस्त्रधारा घाट पर नर्मदा नदी में नहाने के दौरान इंदौर का एक 30 वर्षीय युवक तेज बहाव में बह गया। पुलिस ने बताया कि सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी उसकी तलाश के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन जारी रहा।

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लापता युवक की पहचान इंदौर के निपानिया क्षेत्र निवासी अर्पित हाड़ा के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, अर्पित रविवार को अपने परिवार के पांच सदस्यों के साथ महेश्वर और आसपास के पर्यटन स्थलों की सैर के लिए आया था। घूमने के बाद परिवार रविवार शाम 4 से 5 बजे के बीच जलकोटी स्थित सहस्त्रधारा क्षेत्र पहुंचा।

नर्मदा नदी में स्नान करते समय अर्पित का पैर कथित तौर पर नदी के पथरीले तल पर फिसल गया, जिसके बाद तेज बहाव उसे गहरे पानी में बहाकर ले गया।

उसके साथ मौजूद परिजनों ने तुरंत शोर मचाकर मदद मांगी। मौके पर मौजूद नाविक, स्थानीय लोग और अन्य पर्यटक नदी किनारे पहुंचे लेकिन तेज बहाव, गहरे पानी और पथरीले इलाके के कारण कोई भी नदी में उतर नहीं सका।

घटना की सूचना मिलने पर महेश्वर पुलिस, होमगार्ड, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों और स्थानीय गोताखोरों ने रविवार शाम को तलाश अभियान शुरू किया।

टीमों ने देर रात तक नदी के कई हिस्सों में खोजबीन की लेकिन अर्पित का कोई पता नहीं चल सका।

अंधेरा होने के कारण अभियान रोक दिया गया था, जिसे सोमवार सुबह फिर से शुरू किया गया। बचाव दल नावों और अन्य संसाधनों की मदद से इलाके में लगातार तलाश कर रहा है।

महेश्वर थाना प्रभारी जगदीश गोयल ने बताया कि तलाश अभियान जारी है और अब तक लापता युवक का कोई सुराग नहीं मिला है।

उन्होंने कहा, "नर्मदा नदी का जलकोटी-सहस्त्रधारा क्षेत्र तेज बहाव, गहरे पानी और पथरीले तल के कारण बेहद खतरनाक है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को नदी के अपरिचित या गहरे हिस्सों में स्नान करने से बचना चाहिए और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना चाहिए।"

पुलिस ने बताया कि युवक का पता चलने तक बचाव अभियान जारी रहेगा। इस बीच पुलिस ने एक बार फिर लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर मानसून के दौरान, जब नदी का जलस्तर और बहाव दोनों काफी अधिक होते हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम