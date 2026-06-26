मध्य प्रदेश: मुहर्रम के जुलूसों से पहले भोपाल समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी सुरक्षा बल तैनात

भोपाल, 26 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को मुहर्रम के जुलूस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भोपाल में मुख्य शोक जुलूस निकाला जाएगा, जबकि राज्य के कई अन्य जिलों में भी कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच ऐसे ही जुलूस निकाले जाएंगे।

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे राज्य में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और भीड़ प्रबंधन के उपाय किए गए हैं। धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जुलूस खत्म होने तक पुलिस बल तैनात रहेगा। जिला प्रशासन ने लोगों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की है।

भोपाल में मुख्य जुलूस फतेहगढ़ इलाके से शुरू होगा और मोती मस्जिद चौराहे से होते हुए वीआईपी रोड स्थित कर्बला मैदान पहुंचेगा। शहर के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले जुलूस पीर गेट पर इकट्ठा होंगे और बाद में मुख्य जुलूस में शामिल हो जाएंगे।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जुलूस के रास्ते पर बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया है। संवेदनशील इलाकों जैसे भारत टॉकीज, नादरा बस स्टैंड, शाहजहानाबाद, रॉयल मार्केट, कोहेफिजा टी-जंक्शन और कर्बला मैदान में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिनभर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। शहर की कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है।

जुलूस के दौरान पुराने शहर में भारी और कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। प्रशासन ने यात्रियों, खासकर राजा भोज एयरपोर्ट और भोपाल रेलवे स्टेशन जाने वालों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

इसी बीच, मुहर्रम के जुलूसों से पहले इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम और खरगोन समेत कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और इस मौके को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

--आईएएनएस

डीसीएच/