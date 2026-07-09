मध्य प्रदेश में पूर्व कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव भाजपा में शामिल हुए

भोपाल, 9 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस छोड़ने के एक सप्ताह बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव और प्रवक्ता राकेश सिंह यादव गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए।

Read More

राज्य भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय पर राकेश यादव को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। खंडेलवाल ने यादव को भाजपा का राज्य प्रवक्ता नियुक्त करने की भी घोषणा की।

राकेश यादव ने पिछले सप्ताह कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। यादव ने आरोप लगाया था कि भारत न्यास ट्रस्ट भूमि आवंटन विवाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ पार्टी के आरोपों पर सवाल उठाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और राज्य प्रभारी हरीश चौधरी ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की थी।

भाजपा में शामिल होने के बाद बोलते हुए यादव ने दावा किया कि कांग्रेस नेतृत्व बिना सबूत के भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहा है।

उन्होंने कहा कि जब उन्होंने टेलीविजन बहसों के दौरान पार्टी के रुख का बचाव करने के लिए सबूत मांगे, तो उन्हें टीवी चर्चाओं में भाग लेने के लिए नोटिस भेज दिया गया।

यादव ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस में महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद 'बेचे जा रहे हैं' और दावा किया कि सच बोलने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि पार्टी के हालिया संगठनात्मक बदलाव अभियान की असलियत यह है कि सभी प्रमुख पद बेच दिए गए हैं। पार्टी की सोच पुरानी हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंघर और हरीश चौधरी दलालों की तरह पार्टी चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनहित से जुड़ा कोई काम नहीं कर रही है।

भाजपा में उनका स्वागत करते हुए खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले नेताओं को दबाती है और भाजपा सरकार पर बिना तथ्यों के आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि यादव ने कांग्रेस में लगभग तीन दशकों तक काम किया है और विश्वास जताया कि उनका अनुभव भाजपा को मजबूत करेगा।

--आईएएनएस

एमएस/