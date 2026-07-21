मध्य प्रदेश में मुर्दों की सरकार, जनता के मुद्दों पर भी हो रही चर्चा : उमंग सिंघार

भोपाल, 21 जुलाई (आईएएनएस ) मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। कुछ विधायक सांकेतिक तौर पर जमीन पर मुर्दे बनाकर लेट गए । नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार में आरोप लगाया है कि राज्य की सरकार असल मुद्दों पर सो रही है, यह तो मुर्दों की सरकार है। मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी की और सरकार पर जनता के मुद्दों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया।

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इतना ही नहीं कुछ विधायक जमीन पर लेट गए और उनके ऊपर सफेद कपड़ा डाल दिया गया।कांग्रेस का यह सांकेतिक विरुद्ध प्रदर्शन था जिसमें राज्य की सरकार को मुर्दा सरकार बताने की कोशिश की गई । प्रदर्शन के दौरान उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदेश के असली मुद्दों पर सो रही है।

उन्होंने कहा कि किसानों को खाद, युवाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, आदिवासी अधिकार, ओबीसी आरक्षण और घोटालों जैसे गंभीर मामलों पर सरकार जागती नहीं, लेकिन हिंदू-मुस्लिम विवाद, यूसीसी और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सक्रिय हो जाती है।

उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा असली मुद्दों पर सो रही, यह मुर्दों की सरकार है। राज्य सरकार ने मानसून सत्र के पहले दिन यूसीसी विधेयक को पेश कर दिया है और उस पर आज मंगलवार को चर्चा प्रस्तावित है उससे पहले कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है। राज्य की सोलहवीं विधानसभा का यह सत्र सोमवार से आरंभ हो गया है, यह शुक्रवार 24 जुलाई तक चलेगा । इस पांच दिवसीय सत्र में महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जायेंगे।

--आईएएनएस

एसएनपी/पीएम