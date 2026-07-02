मध्य प्रदेश में 1 लाख 15 हजार शिक्षकों के पद खाली: उमंग सिंघार

भोपाल, 2 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि राज्य में एक लाख 15 हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं।

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विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में 2.89 लाख स्वीकृत पदों में से एक लाख 15,678 शिक्षक नहीं हैं। 1,895 स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी शिक्षक नहीं है। पांच हजार स्कूल जर्जर भवनों में चल रहे हैं। 3,400 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं। 59 हजार स्कूलों में कंप्यूटर तक नहीं हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि इन स्थितियों का नतीजा यह निकल रहा है कि पिछले 10 वर्षों में सरकारी स्कूलों से 22.03 लाख विद्यार्थी कम हो गए। यह सिर्फ़ शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय है।

नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि स्कूली शिक्षा के आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हाई कोर्ट को सरकार से जवाब मांगना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों का भविष्य विज्ञापनों से नहीं, शिक्षकों की भर्ती, बेहतर स्कूलों और जवाबदेह सरकार से बनता है। भाजपा ने तीनों से मुंह मोड़ लिया है।

दरअसल, उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की कमी सहित अन्य सुविधाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामला जनहित याचिका के जरिए हाई कोर्ट तक पहुंचा है।

--आईएएनएस

एसएनपी/डीकेपी