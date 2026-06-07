मध्य प्रदेश: कई जिलों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी, किसानों के लिए सलाह जारी

भोपाल, 7 जून (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार शाम मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए ताजा मौसम अलर्ट जारी किया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की आगे बढ़ती गतिविधियों के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई है।

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आईएमडी के अनुसार, हरदा, सीहोर, देवास, खंडवा और ओंकारेश्वर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मध्यम से तीव्र आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका है।

वहीं इंदौर, भोपाल, उज्जैन, आगर, खरगोन, बुरहानपुर, नर्मदापुरम (पचमढ़ी सहित), रायसेन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, जबलपुर, कटनी, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, उमरिया, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली समेत कई जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। भोपाल संभाग में अनेक स्थानों पर वर्षा हुई, जबकि नर्मदापुरम और शहडोल संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहा।

बारिश के प्रमुख आंकड़ों में नसरुल्लागंज में 64 मिमी, इटारसी में 45 मिमी और कुसमी में 39.1 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कई अन्य स्थानों पर 20 से 30 मिमी तक बारिश हुई।

तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन कई संभागों में यह सामान्य से कम बना हुआ है। राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान छतरपुर जिले के नौगांव में 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण और तेलंगाना तक फैली ट्रफ लाइन के प्रभाव से प्रदेश में मौसम सक्रिय बना हुआ है। अगले कुछ दिनों में मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।

आईएमडी ने किसानों को खेतों में काम फिलहाल टालने, पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने और खड़ी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी है। वहीं, वाहन चालकों से खराब दृश्यता और तेज हवाओं के कारण सावधानी बरतने को कहा गया है।

मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग के आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें और बिजली गिरने, तेज हवाओं तथा निचले इलाकों में जलभराव जैसी संभावित परिस्थितियों से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाएं।

--आईएएनएस

डीएससी