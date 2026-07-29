मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस एसटी सेल के जिला अध्यक्ष की चाकू मारकर हत्या

रीवा, 29 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में तीन अज्ञात लोगों ने एक कांग्रेस नेता की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी साझा की।

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मृतक अमित कोल कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति (एसटी) सेल के जिला अध्यक्ष थे। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना मंगलवार रात 10 बजे सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन इलाके के शांति विहार में एचडीएफसी बैंक के पास हुई, जब कोल पास की एक दुकान पर गए थे।

पुलिस के मुताबिक, दो मोटरसाइकिलों पर सवार तीन हमलावरों ने धारदार हथियारों से कोल पर हमला किया और दोनों मोटरसाइकिलें मौके पर ही छोड़कर भाग गए।

पुलिस ने बताया कि कोल को कई जगह चाकू मारे गए थे और उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे।फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किए।

पुलिस ने हमलावरों द्वारा छोड़ी गई दोनों मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं और उनके रजिस्ट्रेशन विवरण और अन्य तकनीकी सबूतों के जरिए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

एसपी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गई हैं। इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं पर जांच हो रही है।"

पुलिस ने बताया कि जांचकर्ता इलाके के चश्मदीदों और दुकानदारों से भी पूछताछ कर रहे हैं और साथ ही मोबाइल फोन लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी सबूतों का विश्लेषण कर रहे हैं।

पुलिस का कहना है कि हत्या के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांचकर्ता व्यक्तिगत दुश्मनी, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और अन्य विवादों सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

कोल इस इलाके में कांग्रेस के सक्रिय पदाधिकारी थे और उन्होंने पहले वार्ड नंबर 4 से नगर निकाय चुनाव भी लड़ा था।

उनके पिता पड़ोसी अनूपपुर जिले के राजेंद्रग्राम पुलिस स्टेशन में एसएचओ के पद पर तैनात हैं। वह 31 जुलाई को सेवा से रिटायर होने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि इस घटना से परिवार गहरे सदमे में है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम