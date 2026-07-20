मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से छह दोस्तों की मौत

नरसिंहपुर, 20 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में जबलपुर-भोपाल नेशनल हाईवे-45 पर सड़क किनारे खड़े छह दोस्तों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

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रविवार शाम को नरसिंहपुर-जबलपुर बॉर्डर पर स्थित हाथीनाला वॉटरफॉल से लौटते समय सुआतला पुलिस स्टेशन इलाके में इंदिरा नगर के पास यह हादसा हुआ।

पुलिस के मुताबिक, छह दोस्त शाम करीब 6 बजे सेल्फी लेने के लिए सड़क किनारे रुके थे, तभी तेज ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके से भाग गया। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी दो की बाद में रात में इलाज के दौरान मौत हो गई।

मृतकों की पहचान राजेंद्र पटेल, वीरेंद्र लोधी (20), रामपाल सिंह लोधी (21), जयपाल सिंह लोधी (30), आकाश सिंह लोधी (24) और नीरज सिंह लोधी (25) के तौर पर हुई है। सभी लोग जबलपुर जिले के पावला गांव के रहने वाले थे। दो मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी) संदीप भुरिया ने बताया कि हादसा तब हुआ जब पिकनिक से लौटने के बाद युवक सड़क किनारे खड़े थे।

उन्होंने कहा, "हाइवा ट्रक ने लोगों के समूह को टक्कर मारी और ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से भाग गया। मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी का पता लगाने के लिए टीमें बनाई गई हैं।"

एसपी भुरिया ने कहा, "हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। आरोपी ड्राइवर का पता लगाकर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।"

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि युवकों के समूह ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी और सड़क किनारे तस्वीरें ले रहे थे, तभी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। मदद के लिए चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। परिवार वालों को सौंपने से पहले शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दुर्घटना की आगे की जांच चल रही है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस