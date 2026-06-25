मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार की ट्रक से टक्कर: चार की मौत, दो घायल

भोपाल, 25 जून (आईएएनएस)। गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

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यह दुर्घटना सीतामऊ पुलिस थाना क्षेत्र के तिट्रोड गांव के पास उस समय हुई, जब महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तरफ से आ रही कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित दिल्ली में मोबाइल उपकरण खरीदने जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और सभी छह लोग वाहन के अंदर फंस गए।

स्थानीय निवासी और राहगीर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पीड़ितों को बाहर निकालने से पहले लगभग एक घंटे तक वे मलबे में फंसे रहे।

सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंचीं और घायलों एवं मृतकों को सीतामऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गईं।

अस्पताल में डॉक्टरों ने चार लोगों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मृतकों की पहचान महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निवासी रवींद्र काले, सचिन गंगाधर, राजेंद्र कोवड़े और संदीप के रूप में हुई है।

जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दुर्घटना तेज गति के कारण हुई, हालांकि सटीक परिस्थितियों की अभी भी जांच की जा रही है।

अधिकारी ने कहा कि कार ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के जरिए ट्रक का पता लगाने और चालक की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि पुलिस इस घातक दुर्घटना के कारणों की जांच जारी रखे हुए है।

--आईएएनएस

एमएस/