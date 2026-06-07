मध्य प्रदेश के जल संरक्षण मॉडल को वैश्विक पहचान मिली

भोपाल, 7 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश तेजी से जल संरक्षण में एक वैश्विक उदाहरण के रूप में उभर रहा है। इसका महत्वाकांक्षी जल गंगा संवर्धन अभियान एक सरकारी पहल से सार्वजनिक भागीदारी से संचालित एक जन आंदोलन में बदल रहा है।

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मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा शुरू किया गया यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल करते हुए नदियों, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों का कायाकल्प कर रहा है।

भोपाल के भारत भवन में हाल ही में संपन्न "सदानीरा समागम" में दिखाया गया कि कैसे जल संरक्षण को भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ सार्थक रूप से जोड़ा जा सकता है।

सात दिवसीय कार्यक्रम में साइप्रस, फिजी, मैक्सिको, नेपाल, त्रिनिदाद और टोबैगो और इक्वाडोर के राजनयिकों ने भाग लिया और वैश्विक चुनौती के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के रूप में मध्य प्रदेश मॉडल की प्रशंसा की।

कई दूतों ने इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए, इस पहल को अपने-अपने देशों में दोहराने में रुचि व्यक्त की।

साइप्रस के उच्चायुक्त एवागोरस व्रियोनाइड्स ने जल संकट को एक गंभीर वैश्विक चुनौती बताया और जन जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि साइप्रस का एक सांस्कृतिक दल इस महीने के अंत में भोपाल में प्रदर्शन करेगा।

फिजी के उच्चायुक्त जगन्नाथ सामी ने जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर चिंता के रूप में उजागर किया और भारत और फिजी के बीच ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया, यह देखते हुए कि दोनों देश पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा में समान प्राथमिकताएं साझा करते हैं।

मैक्सिकन दूतावास की वैनेसा एड्रियन ने जल संरक्षण को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के प्रयास की सराहना की, इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन सभ्यताओं के उत्तराधिकारी भारत और मैक्सिको दोनों को आम समाधान खोजने के लिए सहयोग करना चाहिए।

नेपाल के प्रथम सचिव दीपक पोरखिरे ने प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की बात की और भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक समानताओं का उल्लेख किया, उन्होंने टिप्पणी की कि उनकी यात्रा से उन्हें अपनेपन का एहसास हुआ।

त्रिनिदाद और टोबैगो के चंद्रदाथ सिंह ने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से पर्यावरण संबंधी चिंताओं को व्यक्त करने की पहल की सराहना की, जबकि इक्वाडोर के मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज विनीसियो अनरांगो ने घोषणा की कि उनका देश जल्द ही मध्य प्रदेश के प्रयासों से प्रेरित होकर "सदानीरा संगम" का आयोजन करेगा।

इस अभियान ने 366,000 के लक्ष्य के मुकाबले 212,000 से अधिक जल संरचनाओं पर काम पूरा कर लिया है। सांस्कृतिक विरासत को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ जोड़कर, मध्य प्रदेश जल आत्मनिर्भरता में एक मानदंड स्थापित कर रहा है।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी