logo
भारत समाचार

मध्य प्रदेश के 68 कॉलेज में शुरू हो रहा है एआई सर्टिफिकेट कोर्स : इंदर सिंह परमार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jul 27, 2026, 11:37 AM
मध्य प्रदेश के 68 कॉलेज में शुरू हो रहा है एआई सर्टिफिकेट कोर्स : इंदर सिंह परमार

भोपाल 27 जुलाई (आईएएनएस) वर्तमान दौर की उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खास जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 68 कॉलेज में एआई एवं फिनटेक विथ एआई के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया है कि शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए महाविद्यालयों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एआई एवं फिनटेक विथ एआई के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं। इनमें 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस तथा 13 स्वशासी महाविद्यालय शामिल हैं। यह कोर्स आईआईटी दिल्ली के सहयोग से संचालित किया जाएगा। बताया गया है कि एआई के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। महाविद्यालयों में संचालित यह सर्टिफिकेट कोर्स विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह नि:शुल्क होगा।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 2000 विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं फिनटेक विथ आई के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में यह लक्ष्य 1000 विद्यार्थियों का था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे इन दोनों कोर्स का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है। जिससे वे नई तकनीकों का प्रभावी उपयोग करते हुए नवाचार और डिजिटल युग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

इससे विद्यार्थियों को करियर में नए अवसर मिलेंगे। दरअसल वर्तमान के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और फिनटेकका महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एआईऔर फिनटेक विथ एआई सर्टिफिकेट कोर्सविद्यार्थियों के लिए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कौशल-विकास कार्यक्रम बनकर उभर रहा है। इस कोर्स से विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, साइबर सुरक्षा, वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा एआईआधारित आधुनिक वित्तीय समाधान का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही वे बैंकिंग, फिनटेक कंपनियों, आईटी क्षेत्र, स्टार्ट-अप और डिजिटल वित्तीय सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

--आईएएनएस

एसएनपी/पीएम