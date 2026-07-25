मध्य प्रदेश: इंदौर में खाद्य सुरक्षा अभियान के दौरान 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त

इंदौर, 25 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने एक विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान लगभग 3 लाख रुपए का करीब 640 लीटर संदिग्ध घटिया घी जब्त किया और खाने-पीने की चीजों के 21 नमूने लिए।

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यह कार्रवाई शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा मिलावटी और घटिया खाद्य उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रणाली (आरबीआईएस) के तहत पांच खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जो उच्च जोखिम वाले खाद्य व्यवसायों की निगरानी पर केंद्रित है।

लासुडिया मोरी स्थित कृष एंटरप्राइजेज में निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों को गुजरात से आयातित 'वास्तु' ब्रांड के घी का स्टॉक मिला और उन्होंने प्रयोगशाला परीक्षण के लिए विभिन्न पैक आकारों से 10 नमूने एकत्र किए।

इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने शनिवार को कहा, "निरीक्षण के दौरान घी की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर प्रयोगशाला विश्लेषण लंबित रहने तक एहतियात के तौर पर लगभग 640 लीटर घी, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है, जब्त कर लिया गया है।"

अधिकारियों ने नवलाखा स्थित येओले टी आउटलेट का भी निरीक्षण किया, जहां एक्सपायर्ड 'येओले विदाउट शुगर प्रीमिक्स' का स्टॉक पाया गया। एक्सपायर्ड उत्पाद को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि अदरक की चाय, प्रीमिक्स और आम पन्ना के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए।

एफए गिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, साईं कृपा मिल्क डेयरी और आशिक डेयरी फार्म से भी खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए। इन नमूनों में दूध, पनीर, घी, दही, मफिन और प्रीमिक्स उत्पाद शामिल थे।

सभी नमूनों को भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। परीक्षण रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के उल्लंघन की पुष्टि होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वर्मा ने कहा, "शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।"

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खाद्य पदार्थों में मिलावट या एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री के मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन या अन्य अधिकृत शिकायत निवारण मंचों के माध्यम से करें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।

--आईएएनएस

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