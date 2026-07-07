मध्य प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक 18-19 जुलाई को ओरछा में होगी

भोपाल, 7 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मध्य प्रदेश इकाई की दो दिवसीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक 18 और 19 जुलाई को ओरछा में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण, बूथ स्तर की तैयारियों और आगामी महीनों के लिए अपनी राजनीतिक रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।

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यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष पूरा करने के बाद राज्य भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अध्यक्षता में यह पहली बड़ी राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। उम्मीद है कि इस बैठक में उनके नेतृत्व में संगठनात्मक एजेंडा तय किया जाएगा और आगामी महीनों के लिए पार्टी की कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

भाजपा राज्य मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल के अनुसार, यह बैठक पार्टी कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि यह राज्य भाजपा अध्यक्ष खंडेलवाल के नेतृत्व में राज्य कार्यकारिणी की पहली बैठक होगी। इसमें संगठनात्मक मुद्दों, बूथों को मजबूत करने, संगठनात्मक विस्तार, प्रशिक्षण, जन कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और भविष्य की राजनीतिक एवं संगठनात्मक रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा होगी।

बैठक में राज्य कार्यकारिणी के 106 सदस्य और 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। राज्य पदाधिकारी, मंडल एवं जिला प्रभारी, विभिन्न भाजपा मोर्चों के अध्यक्ष और विभिन्न संगठनात्मक प्रकोष्ठों के संयोजक भी विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में भाग लेंगे।

खंडेलवाल ने 2 जुलाई, 2025 को राज्य भाजपा अध्यक्ष का पदभार संभाला। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे इस बैठक का उपयोग मध्य प्रदेश में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों के अगले चरण की दिशा तय करने के लिए करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पार्टी के भविष्य के संगठनात्मक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों पर मार्गदर्शन भी देंगे।

कार्यकारी समिति द्वारा बूथ स्तर की समितियों को मजबूत करने, संगठन का विस्तार करने, पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने, जन कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और संगठन तथा सरकार के बीच समन्वय बढ़ाने पर विचार-विमर्श किए जाने की उम्मीद है।

भाजपा का मानना ​​है कि यह बैठक आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए उसके कार्यकर्ताओं को तैयार करने में सहायक होगी और साथ ही मध्य प्रदेश भर में पार्टी के जमीनी नेटवर्क को और मजबूत करेगी।

--आईएएनएस

एमएस/