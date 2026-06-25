मध्य प्रदेश: अशोकनगर में खड़ी कार के अंदर दो शव मिले, जांच जारी

भोपाल, 25 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के बाहरी इलाके में गुरुवार को खड़ी एक कार के अंदर दो व्यक्ति मृत पाए गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद हत्या, आत्महत्या और संभावित साजिश सहित कई पहलुओं से मामले की जांच शुरू कर दी है।

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देहात पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईसागढ़ रोड पर एक खेत के पास खड़ी कार के अंदर एक पुरुष और एक महिला के शव मिले। स्थानीय निवासियों द्वारा संदिग्ध स्थिति में खड़ी कार को देखकर पुलिस को सूचना देने के बाद इलाके में दहशत फैल गई।

पुलिस के अनुसार, पुरुष ड्राइवर की सीट पर सिर में गोली लगने और चेहरे पर जलने के निशान के साथ मिला, जबकि उसके बगल में बैठी महिला का गला कटा हुआ था।

मृतकों की पहचान अशोकनगर निवासी रितिक सोनी और मुस्कान के रूप में हुई है।

मुस्कान के परिवार ने बताया कि वह बुधवार दोपहर जिम जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उससे संपर्क करने के कई प्रयास विफल होने के बाद परिवार ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया और सबूत जुटाए गए। वाहन के अंदर से खून से सनी कुल्हाड़ी और एक कटर बरामद किया गया, जबकि तीन मोबाइल फोन कार से कुछ दूरी पर मिले। आगे की जांच के लिए वाहन को जब्त कर लिया गया है।

रितिक के पिता राकेश सोनी ने बताया कि उनका बेटा लगभग 15 दिन पहले इंदौर से अशोकनगर लौटा था।

उन्होंने कहा कि जब मैं सुबह तड़के घटनास्थल पर पहुंचा, तो मेरे बेटे का शव कार के अंदर था। तीन मोबाइल फोन लगभग 50 फीट दूर पड़े थे। रितिक और मुस्कान पिछले दो-तीन सालों से इंदौर की एक ही कंपनी में काम करते थे। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और तटस्थ जांच की मांग की।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों ने पहले इंदौर की एक निजी कंपनी में साथ काम किया था, जिसकी पुलिस गहन जांच कर रही है।

देहात पुलिस स्टेशन के प्रभारी भुवनेश शर्मा ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

शर्मा ने कहा कि मौके से बरामद सामान जब्त कर लिया गया है। हम परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं और हर संभव पहलू की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही घटनाक्रम स्पष्ट हो पाएगा।

--आईएएनएस

एमएस/