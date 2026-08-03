मद्रास हाईकोर्ट ने सीएम विजय को धमकी देने वाले डीएमके विधायक मार्कंडेयन को दी जमानत

चेन्नई, 3 अगस्त (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को डीएमके के विलाथिकुलम विधायक जीवी मार्कंडेयन को जमानत दे दी। जीवी मार्कंडेयन को धमकी भरा बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की “हड्डियां तोड़ देंगे”।

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जस्टिस जीके इलांथिरायन ने विधायक की नियमित जमानत याचिका को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी, जिसमें यह अंडरटेकिंग भी शामिल थी कि वह भविष्य में मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे भाषण नहीं देंगे।

कोर्ट ने मार्कंडेयन को थूथुकुडी में जूरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के सामने इस बारे में एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया। उन्हें दिन में दो बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने पेश होने का भी ऑर्डर दिया गया, सिवाय उन दिनों के जब तमिलनाडु विधानसभा के आने वाले बजट सत्र में उनकी मौजूदगी जरूरी हो, जो 5 अगस्त से शुरू होने वाला है।

सुनवाई के दौरान, मार्कंडेयन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने दलील दी कि विधायक की कही गई बातें एक पॉलिटिकल स्पीच का हिस्सा थीं और इसके लिए उनकी गिरफ्तारी और लगातार जेल में रखने की जरूरत नहीं थी।

स्टेट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आर. जॉन सत्यन ने कोर्ट को बताया कि बजट सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है और कहा कि अगर विधायक अपनी बातों पर पछतावा जताते हैं तो बेल अर्जी पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने जूरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए विधायक से एक एफिडेविट भी मांगा।

विधायक मार्कंडेयन ने पिछले हफ्ते थूथुकुडी के एक सेशन कोर्ट द्वारा बेल अर्जी खारिज करने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था।

विधायक ने पहले 20 जुलाई की अपनी ज्यूडिशियल रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और अपनी रिहाई की मांग की थी। जस्टिस इलांथिरायन ने 28 जुलाई को उस पिटीशन पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। इसके बाद, सेशन कोर्ट से राहत न मिलने पर मार्कंडयान ने रेगुलर बेल पिटीशन फाइल की।

थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को एस. बालासुब्रमण्यम की शिकायत के बाद केस रजिस्टर किया। शिकायत 18 जुलाई को कोविलपट्टी कृष्णन मंदिर के पास हुई डीएमके मीटिंग में मार्कंडयान के भाषण से जुड़ी थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, विधायक ने कथित तौर पर धमकी दी थी कि डीएमके के विधायक "विधानसभा के अंदर चीफ मिनिस्टर की हड्डियां तोड़ देंगे"।

पुलिस ने मार्कंडेयन पर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 351(3), 352 और 353(2) के तहत केस दर्ज किया, जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करने और पब्लिक में शरारत करने वाले बयानों से जुड़े हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम