मंदिरों से चढ़ावा चोरी होना शर्मनाक, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को पहुंची ठेस: सुरेंद्र राजपूत

लखनऊ, 14 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था और 'एक देश, एक चुनाव' के मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है तथा महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है।

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समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में मंदिरों से चढ़ावा चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाएं न केवल प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था को भी आहत करती हैं। उनका दावा है कि सरकार इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है।

राजपूत ने यह भी दावा किया कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इस दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू-मुस्लिम जैसे विषयों को बार-बार उठाती है। उनके अनुसार, सरकार अपराध रोकने में विफल रही है और जनता के मूल मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय अन्य विषयों को प्रमुखता दे रही है।

'एक देश, एक चुनाव' के प्रस्ताव पर कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था के तहत इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं दिखता।

राजपूत ने कहा कि यदि केंद्र सरकार वास्तव में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना चाहती है तो उसे उन सभी राज्यों की सरकारों से इस्तीफा दिलाना चाहिए, जहां भाजपा या उसके सहयोगी दलों की सरकार हैं। इसके बाद पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी नीतिगत विफलताओं को छिपाने के लिए समय-समय पर ऐसे मुद्दे उठाती है, जिनसे जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाया जा सके। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि अब देश की जनता सरकार की रणनीति को समझ चुकी है और केवल राजनीतिक बयानबाजी से उसे गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जनता कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, रोजगार और विकास जैसे वास्तविक मुद्दों पर जवाब चाहती है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस