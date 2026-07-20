मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने दो वांटेड अपराधियों को किया गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। बाहरी जिला विशेष स्टाफ ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी गोलीबारी की घटना में वांछित थे, जिसके संबंध में हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। दोनों पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित था।

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रविवार को स्पेशल स्टाफ टीम को गुप्त सूचना मिली कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के सक्रिय सदस्य प्रवीण उर्फ पिंकी और रोहित उर्फ चीरा अपने एक साथी से मिलने के लिए पीवीसी रोड, टिकरी कलां आने वाले हैं और उनके पास अवैध हथियार हो सकते हैं।

सूचना मिलने पर स्पेशल स्टाफ की एक खास टीम बनाई गई। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने एक रणनीतिक जाल बिछाया और बताई गई जगह पर छापा मारा। वहां दो संदिग्ध दिखे, जिन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया। हालांकि, भागने की कोशिश में उन्होंने पुलिस टीम पर गोली चला दी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे दोनों तरफ से गोलीबारी हुई।

इस दौरान कॉन्स्टेबल अनुज और कॉन्स्टेबल हरकेश की बुलेटप्रूफ जैकेट पर दो गोलियां लगीं, लेकिन वे सुरक्षित रहे। हालांकि, दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगने से वे घायल हो गए। थोड़ी देर चली गोलीबारी के बाद पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित उर्फ ​​चीरा और प्रवीण उर्फ ​​पिंकी के तौर पर हुई। टीम ने इनके पास से दो ऑटोमैटिक पिस्तौल, चार खाली कारतूस और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके बाद दोनों के खिलाफ मुंडका पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।

पूछताछ में पता चला कि आरोपी बहादुरगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन (झज्जर जिला, हरियाणा) में दर्ज एफआईआर के मामले में वांछित थे। आरोपी रोहित उर्फ ​​चीरा, नरेला पुलिस स्टेशन (दिल्ली) में दर्ज एफआईआर के मामले में पैरोल जंपर था। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित था। घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस दोनों के आपराधिक इतिहास खंगाल रही है।

--आईएएनएस

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