मोदी सरकार के 12 साल: दिल्ली भाजपा ने करावल नगर से जनसंपर्क अभियान शुरू किया

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली भाजपा ने रविवार को करावल नगर से अपने जनसंपर्क कार्यक्रम, सेवा समर्पण पखवाड़ा की शुरुआत की। पार्टी के एक नेता ने बताया कि यह कार्यक्रम सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए है।

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एक बयान में कहा गया है कि सेवा समर्पण पखवाड़ा प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर मनाया जा रहा है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे।

इस अभियान के तहत पहली जनसभा करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की गई। इस सभा को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने संबोधित किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर करावल नगर के लिए 138 करोड़ रुपए की सीवर विकास परियोजना की घोषणा की गई।

सांसद मनोज तिवारी, मंत्री परवेश साहिब सिंह, विधायक अजय महावर और उत्तर-पूर्वी जिला भाजपा अध्यक्ष डॉ. यूके चौधरी ने भी सभा को संबोधित किया।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में से 11 वर्षों तक दिल्ली में भाजपा के विपक्ष में रहने के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार शहर को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रदान की हैं।

उन्होंने सड़कों, मेट्रो नेटवर्क, दिल्ली-मेरठ रेल कॉरिडोर, भारत मंडपम और द्वारका में नए कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स के विकास पर प्रकाश डाला, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और सम्मेलनों के लिए दिल्ली को विश्व स्तरीय गंतव्य के रूप में मजबूत किया है।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर सरकार ने करावल नगर के लिए 138 करोड़ रुपए की सीवर विकास परियोजना शुरू की है और सोनिया विहार और वजीराबाद के बीच यमुना नदी के क्षेत्र की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार लाने में सफलता प्राप्त की है; यह गर्व की बात है।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि करावल नगर लंबे समय से जल निकासी, सीवरेज, पेयजल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इन चुनौतियों का स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस नई परियोजना की नींव रखना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम देना है। इसी के अनुरूप, निर्वाचन क्षेत्र में सीवर नेटवर्क का विस्तार करने, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री विकास कोष, विधायक कोष और यमुना पार विकास बोर्ड सहित विभिन्न वित्तपोषण माध्यमों से करावल नगर के लिए 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

--आईएएनएस

एमएस/