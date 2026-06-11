मोदी सरकार के 12 साल: सीएम योगी और धामी ने गिनाईं कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां, किसानों के सशक्तिकरण की सराहना

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने कृषि क्षेत्र में आए अभूतपूर्व परिवर्तन को सराहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश के अन्नदाता किसान के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के नए अध्याय जुड़े हैं। वहीं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय कृषि क्षेत्र ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों में देश के अन्नदाता किसान के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के नए अध्याय जुड़े हैं। 'बीज से बाजार' तक किसान को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियों ने कृषि को नई शक्ति और किसानों को नया आत्मविश्वास प्रदान किया है।"

उन्होंने आगे लिखा, "पीएम-किसान सम्मान निधि ने आर्थिक संबल दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने सुरक्षा का भरोसा जगाया, पीएम-कुसुम ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया और ई-नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने किसानों को नए अवसरों और बाजारों से जोड़ा है। अन्नदाता बंधुओं के उत्कर्ष को समर्पित ये गौरवशाली 12 वर्ष 'किसान समृद्धि से राष्ट्र समृद्धि' की ऐतिहासिक यात्रा के साक्षी हैं।''

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 सालों में भारतीय कृषि क्षेत्र ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सिंचाई और कृषि में तकनीक के बढ़ते उपयोग ने किसानों को सशक्त बनाने का कार्य किया है। अन्नदाता की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लिए गए निर्णयों ने करोड़ों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।''

उन्होंने आगे लिखा, ''प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी किसान कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से पर्वतीय उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि बागवानी, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज, कृषि यंत्रीकरण और सीमांत क्षेत्रों के किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए अनेक पहलें की जा रही हैं। उत्तराखंड के किसान को समृद्ध बनाते हुए कृषि को राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है।''

--आईएएनएस

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