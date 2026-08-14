बंगाल में भारी मात्रा में जिलेटिन छड़ें बरामद, एक गिरफ्तार

कोलकाता, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की पुलिस ने शुक्रवार को रामपुरहाट में छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद जिलेटिन छड़ों का भारी जखीरा बरामद किया।

मामले को लेकर जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर रामपुरहाट पुलिस स्टेशन की एक टीम ने शुक्रवार को रामपुरहाट के आयास गांव के बाथन पारा इलाके में एक निजी घर पर छापा मारा। छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद उस घर से 304 जिलेटिन छड़ें बरामद की गईं।

घर के मालिक शरीफुल इस्लाम से पहले पूछताछ की गई और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पहले रामपुरहाट पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाद में बीरभूम की जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया।

जांच अधिकारी अभी शरीफुल इस्लाम से जिलेटिन छड़ों के स्रोत और उन्हें घर पर रखने के मकसद के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जिलेटिन छड़ें का इतना बड़ा स्टॉक जिले या राज्य में किसी तरह की उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रखा गया था।

पिछले दो महीनों में बीरभूम जिले से विस्फोटक बरामद होने का यह तीसरा बड़ा मामला है। सबसे पहले इस वर्ष 25 जुलाई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों ने इसी जिले के नैहाटी में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए, जिनमें अमोनियम नाइट्रेट के 20 बैग और कई डेटोनेटर शामिल थे। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

इसके बाद 29 जुलाई को बीरभूम जिले की पुलिस ने नलहाटी ब्लॉक के लखनामारा गांव में एक घर से 800 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 12,400 जिलेटिन छड़ें, 105 डेटोनेटर और 36 डेटोनेटिंग फ्यूज कॉइल बरामद किए। यह इलाका बीरभूम जिले में पत्थर खदानों के केंद्र के तौर पर जाना जाता है।

हाल ही में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के संदिग्ध सहयोगी हमिम मंडल और उसके करीबी सहयोगियों अर्पिता सरकार और आदित्य सिंह उर्फ ​​राज की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने निगरानी बढ़ा दी है।

बाद में पता चला कि जेईएम के अलावा, हमिम और अर्पिता के पाकिस्तानी आतंकवादी-आपराधिक समूह 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' (एसबीएन) के साथ भी करीबी संबंध थे। इस हफ्ते की शुरुआत में राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के मुख्य और सबसे शक्तिशाली मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक वहाब आलम और उसके स्थानीय साथी मोहम्मद इजाज को गिरफ्तार किया था।

--आईएएनएस

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