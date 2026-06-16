मसूरी के होमस्टे में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, जांच में जुटी पुलिस

मसूरी, 16 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के एक नवविवाहित जोड़े के लिए छुट्टी मनाने की योजना एक त्रासदी में तब्दील हो गई, जब मसूरी के एक होमस्टे के कमरे में पत्नी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है।

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पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटा लिए हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए व्यापक जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों के अनुसार, पुलिस कंट्रोल रूम (112) को रविवार सुबह लगभग 7 बजे सूचना मिली कि मसूरी-धनोल्टी सड़क पर स्थित टिपरीधर के कियाना होमस्टे में ठहरी एक महिला अपने कमरे में बेहोश पड़ी है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है।

सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस की एक टीम और 108 एम्बुलेंस सेवा तुरंत मौके पर पहुंची। महिला की जांच करने के बाद एम्बुलेंस टीम के साथ मौजूद फार्मासिस्ट राकेश कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान पूर्वी दिल्ली निवासी 27 वर्षीय पी. राधा गायत्री के रूप में हुई है। वह अपने पति सौम्या श्रीचरण के साथ मसूरी गई थीं। पुलिस के अनुसार, दंपति 13 जून को दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचे थे और 14 जून की रात करीब 11:30 बजे मसूरी-धनोल्टी रोड पर स्थित होमस्टे में चेक-इन किया था।

पति ने पुलिस को बताया कि दंपति ने रात में शराब पी थी और लगभग 3:30 बजे सो गए थे। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने कथित तौर पर पत्नी को फर्श पर बेहोश पाया। उसने देखा कि उसकी नाक से खून बह रहा था और वह बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं रही थी। उसने तुरंत होमस्टे के कर्मचारियों को सूचित किया, जिन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस कर्मियों और एक फोरेंसिक फील्ड यूनिट ने कमरे का विस्तृत निरीक्षण किया। जांच के दौरान मृतक फर्श पर पड़ा मिला, जबकि चादर पर खून के धब्बे देखे गए। कमरे से शराब की दो खाली बोतलें बरामद की गईं।

देहरादून स्थित फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण नमूने और सबूत एकत्र किए। जांच के तहत पूरे घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया गया।

प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि दंपति की शादी 8 नवंबर 2025 को हुई थी। पति पुणे की एक आईटी कंपनी में कार्यरत था, जबकि पत्नी गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करती थी। बताया जा रहा है कि यह यात्रा शादी के बाद की छुट्टी के रूप में आयोजित की गई थी।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पंचनामे की कार्यवाही कार्यपालक मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार की उपस्थिति में संपन्न की गई। शव को बाद में देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों के एक पैनल को पोस्टमार्टम करने का अनुरोध किया गया है। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है।

घटना के बाद मृतक के ससुराल वाले मसूरी पहुंच गए, जबकि उसके माता-पिता के विशाखापत्तनम से रात में आने की उम्मीद थी। दोनों परिवार मूलरूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के रहने वाले हैं।

एसएचओ देवेंद्र चौहान ने बताया कि मौत का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के नतीजे आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस प्राकृतिक कारणों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं सहित सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

--आईएएनएस

डीकेपी/