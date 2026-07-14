मौसम विभाग ने कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया

कोलकाता, 14 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता के अलीपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने मंगलवार को कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के जिलों में शनिवार तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही, पूरे सप्ताह राज्य में आंधी-तूफान की भी संभावना है।

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दक्षिण बंगाल के जिलों में अगले शनिवार तक और भी आंधी-तूफान आ सकते हैं। उसके बाद, आंधी-तूफान की तीव्रता बढ़ सकती है। ज्यादातर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। कोलकाता से सटे कई जिलों में अगले कुछ दिनों में और बारिश हो सकती है। कोलकाता में भी आंधी-तूफान की संभावना है।

आरएमसी के एक अधिकारी के अनुसार, अगले शनिवार तक पूरे दक्षिण बंगाल में आंधी-तूफान और बारिश के लिए 'येलो वॉर्निंग' जारी की गई है।

आंधी-तूफान के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

मंगलवार को हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में और बारिश हो सकती है। बुधवार को भी पूर्वी मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना के दो तटीय जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

इसके साथ ही, पश्चिमी मिदनापुर, झारग्राम और बांकुरा जिलों में और आंधी-तूफान आ सकते हैं। गुरुवार को हावड़ा, हुगली, पश्चिमी मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिम बर्धमान जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को पूर्वी बर्धमान, पुरुलिया, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों में और बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा, "शनिवार से दक्षिण बंगाल के जिलों में आसमान थोड़ा साफ होने लग सकता है। आंधी-तूफान कम हो सकते हैं। हालांकि, शनिवार से उत्तरी जिलों में फिर से आपदाओं के बढ़ने का खतरा है।"

मंगलवार को उत्तर बंगाल के पांच जिलों - दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और अलीपुरद्वार में आंधी-तूफान आ सकते हैं।

बुधवार को दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भारी बारिश की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को आसमान कुछ हद तक साफ रह सकता है।

हालांकि, शनिवार से फिर से बारिश बढ़ने का खतरा है। शनिवार को इन पांचों जिलों में भारी बारिश हो सकती है। रविवार और सोमवार को बारिश और बढ़ेगी। उन दो दिनों में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस बीच, अन्य जिलों में भी आंधी-तूफान का दौर जारी रहेगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम