Udhampur Bus Accident : उधमपुर दुर्घटना में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे उपराज्यपाल सिन्हा

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और 20 अप्रैल को रामनगर, उधमपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

चिकित्सकों की टीम ने उपराज्यपाल को घायलों की स्वास्थ्य स्थिति और अपनाई जा रही विशेष उपचार प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। अस्पताल अधिकारियों ने उपराज्यपाल को बताया कि हंस राज और लखविंदर सिंह वरिष्ठ स्वास्थ्य पेशेवरों की निरंतर निगरानी में हैं और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है।

उपराज्यपाल ने अस्पताल प्रशासन को उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इससे पहले घटना के दिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उधमपुर में हुआ दुखद सड़क हादसा दिल दहला देने वाला है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मैंने जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि 20 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में एक भीषण बस हादसा हुआ था। इस हादसे में 21 लोगों को मौत हो गई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह हादसा जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में उस वक्त हुआ जब बस रामनगर से उधमपुर शहर की ओर आ रही थी।

इस हादसे को लेकर एडीसी उधमपुर, प्रेम सिंह, ने बताया था कि यह बहुत दुखद खबर है कि उधमपुर के रामनगर इलाके में, कागोट मोड़ नामक स्थान पर, रामनगर से उधमपुर जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में, अब तक लगभग कई लोगों के हताहत होने की पुष्टि हुई।

वहीं, सेना के सूबेदार ने बताया कि हम एक्सरसाइज के लिए नीचे से ऊपर जा रहे थे। हमने बस को गिरा हुआ देखा तो हमारी टीम तत्काल लोगों के बचाव में जुट गई। कई डेड बॉडी को हमने ऊपर पहुंचाया, जबकि पांच से छह लोगों को जिंदा बचाया।

--आईएएनएस