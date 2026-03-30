Manik Saha Statement : त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का दावा-'असम की सिलचर सीट भाजपा भारी अंतर से जीतेगी'

सिलचर (असम: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रविवार को भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दक्षिणी असम के सिलचर निर्वाचन क्षेत्र में निर्णायक जीत हासिल करेगी।

सिलचर में सत्संग आश्रम रोड पर कीर्तनिया मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए साहा ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार राजदीप रॉय का 'भारी अंतर' से जीतना तय है।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'भ्रष्ट सरकार' बताया और इसकी तुलना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार से की। साहा ने कहा, "लोगों को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। उनके नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है।"

त्रिपुरा के राजनीतिक घटनाक्रमों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने लेफ्ट फ्रंट के '35 साल के कुशासन' को खत्म कर दिया है। बदलाव का मोड़ 2014 में आया जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। वह बदलाव अब यहां भी दिखाई दे रहा है।

साहा ने यह भी उल्लेख किया कि त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के चुनाव और उत्तरी त्रिपुरा जिले के धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं, जो राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन व्यस्तताओं के बावजूद, साहा ने कहा कि उन्होंने पार्टी समर्थकों की मांग को पूरा करने के लिए सिलचर रैली में भाग लिया।

उन्‍होंने कहा, "सिलचर आना अगरतला आने जैसा लगता है। यहां कई लोगों के त्रिपुरा से गहरे संबंध हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने की संभावना है।

साहा ने पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि 2014 से पहले देश अनिश्चितता और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा था। हमने केंद्र और असम दोनों जगह कांग्रेस और यूपीए के शासनकाल में भ्रष्टाचार देखा। इसके विपरीत, वर्तमान सरकार पारदर्शिता और सुशासन पर जोर देती है।

उन्‍होंने पूर्वोत्तर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र को 'अष्टलक्ष्मी' बताया है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत का विकास उसके पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर निर्भर करता है। उन्होंने केंद्र की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को क्षेत्रीय प्रगति का एक प्रमुख चालक भी बताया।

--आईएएनएस