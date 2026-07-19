मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से मांगे जनहित के सुझाव

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले रविवार को लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से जनहित से जुड़े मुद्दों पर सुझाव मांगे।

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बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और उनसे उन मुद्दों पर अपने विचार रखने को कहा, जिन्हें वे सत्र के दौरान सदन में होने वाले कामकाज की सूची में शामिल कराना चाहते हैं।

बैठक में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधायी और अन्य कार्यों को लेकर अपने विचार साझा किए।

बैठक में शामिल सदस्यों ने सत्र के दौरान चर्चा के लिए जनहित और राष्ट्रीय महत्व से जुड़े कई मुद्दे सुझाए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक भागीदारी और संसद की उच्च परंपराओं का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने सभी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए पूरा सहयोग देने की अपील की, ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर व्यापक और सकारात्मक चर्चा हो सके।

समिति ने सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का समय और कामकाज की सूची तय करने का निर्णय तय संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार और सरकार व राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा के बाद लिया जाएगा।

लोकसभा अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि सभी सदस्य मिलकर जनहित में मानसून सत्र को सफल और गरिमापूर्ण बनाने के लिए काम करेंगे।

इससे पहले एक अन्य घटनाक्रम में, आगामी मानसून सत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें 40 राजनीतिक दलों के 58 नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें कई मंत्री भी शामिल थे। यह बैठक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुलाई थी।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, जो राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन भी शामिल हुए।

राजनाथ सिंह ने नेताओं को बताया कि मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा और सरकारी कामकाज की जरूरतों को देखते हुए यह सत्र 13 अगस्त तक चल सकता है। उन्होंने बताया कि यह सत्र 25 दिनों तक चलेगा, जिसमें 19 बैठकें होंगी।

किरण रिजिजू ने बताया कि आगामी मानसून सत्र के विधायी कामकाज की जानकारी संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों की ओर से 16 जुलाई को बुलेटिन पार्ट-2 में जारी की जा चुकी है।

उन्होंने सभी नेताओं से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार संसद के दोनों सदनों के नियमों के अनुसार किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों पर अपने विचार रखे और सरकार को सहयोग देने का भरोसा दिया।

संसदीय कार्य मंत्री ने नेताओं द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को नोट किया और बैठक में शामिल होने, अपने विचार रखने तथा सक्रिय भागीदारी के लिए उनका धन्यवाद किया।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी