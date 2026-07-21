मानसून सत्र के बीच एनडीए करेगा अपनी पहली 'मंगल मिलन' बैठक

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। संसद के मानसून सत्र के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की संसदीय दल की पहली बैठक मंगलवार को नए नाम 'मंगल मिलन' के तहत आयोजित होगी। सत्तारूढ़ गठबंधन संसद सत्र के दौरान आपसी समन्वय को और मजबूत करने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन कर रहा है।

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यह बैठक सुबह 9:30 बजे संसद पुस्तकालय भवन स्थित जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में होगी। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सहयोगी दलों के सांसद शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे।

परंपरागत रूप से संसद के प्रत्येक सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की बैठक हर मंगलवार को आयोजित होती रही है। हालांकि इस बार इसे 'मंगल मिलन' नाम दिया गया है। गठबंधन का कहना है कि इस नए नाम के जरिए नियमित संसदीय बैठकों को सांस्कृतिक और संगठनात्मक पहचान देने का प्रयास किया गया है।

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही प्रभावित हो रही है।

सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने नीट विवाद, राम मंदिर चढ़ावा मामला, जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन और ई-20 पेट्रोल समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्षीय पीठ पर मौजूद जगदंबिका पाल ने सदन की गरिमा बनाए रखने और शांत रहने की अपील की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा।

इससे पहले अध्यक्षीय पीठ पर मौजूद दिलीप सैकिया ने भी सदन में व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की। उन्होंने सांसदों से अपनी-अपनी सीटों पर बैठने और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर शून्यकाल चलने देने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "यह व्यवहार लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है... क्या आप नहीं चाहते कि सदन चले?"

इसके बावजूद विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे और सदन के वेल में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

--आईएएनएस

एसएके/एएस