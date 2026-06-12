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मनाली से जयपुर जा रही बस की ट्रक से टक्कर, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 12, 2026, 06:29 AM
मनाली से जयपुर जा रही बस की ट्रक से टक्कर, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत

जयपुर, 12 जून (आईएएनएस)। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में शुक्रवार सुबह एक बस लोहे के एंगल (सरिए) से लदे ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि करीब 16 यात्री घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। बस में लगभग 40 पर्यटक सवार थे।

यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 152-डी पर बुचावास कट के पास सुबह करीब 5 बजे हुआ।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस मनाली से जयपुर लौट रही थी, तभी वह सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक में रखे लोहे के एंगल बस के अगले हिस्से में घुस गए और ड्राइवर केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस को शक है कि बस चालक को नींद आ गई होगी, हालांकि हादसे की सही वजह की जांच की जा रही है। टक्कर के बाद बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया और कई यात्री झटके से आगे की ओर गिर गए।

ड्राइवर सोमेंद्र (30), जो जयपुर के विजय नगर के रहने वाले थे, और कंडक्टर दिलखुश (31) की मौके पर ही मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और बस की खिड़कियों से यात्रियों को बाहर निकालकर बचाव कार्य किया। घायलों ने बताया कि टक्कर के समय अचानक जोरदार झटका लगा।

सभी घायलों को महेंद्रगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ को क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया है और कम से कम 11 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में अधिकतर यात्री जयपुर और राजस्थान के अन्य हिस्सों के रहने वाले थे।

घायलों में नलिन जैन (40), प्रतीक (28), सुरेंद्र (49), सुभाष चंद्र (38), आशीष (44), यशस्वी (29), वसीम अख्तर (46), अभिमन्यु (38), आशुतोष (27), अविनाश (24), गौरव (25), प्रियंका (28) और प्राची (25) शामिल हैं, जो सभी जयपुर के हैं। अन्य घायलों में सोहन (30) (चंडीगढ़), रोहित (30) (दौसा, राजस्थान) और खुशी (18) (पांवटा) शामिल हैं।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम