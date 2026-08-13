मणिपुर ने 135वां 'पैट्रियट्स डे' मनाया, 1891 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी

इंफाल, 13 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर ने गुरुवार को 135वां 'पैट्रियट्स डे' (देशभक्त दिवस) मनाया। यह दिन उन लोगों की याद में मनाया गया, जिन्होंने 1891 के एंग्लो-मणिपुर युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन का विरोध करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी।

मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह, डिप्टी सीएम नेमचा किपजेन और लोसी डिखो और गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह ने अलग-अलग संदेशों में मणिपुर के उन बहादुर बेटों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने राज्य की संप्रभुता की रक्षा में अपनी जान दे दी।

एक संदेश में, गवर्नर ने उन दिवंगत देशभक्तों के प्रति गहरा सम्मान और हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त की, जिन्होंने 1891 के एंग्लो-मणिपुर युद्ध के दौरान मणिपुर की संप्रभुता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

मुख्यमंत्री और कई राजनीतिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इंफाल के मोइरांगखोम में हीचम याइचम पाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां देशभक्त युवराज बीर टिकेंद्रजीत सिंह का फांसी के बाद अंतिम संस्कार किया गया था।

मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में उन शहीदों की बहादुरी और बलिदान को याद किया, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर की संप्रभुता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम गर्व के साथ उन बहादुर शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर की संप्रभुता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस और देशभक्ति हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी।"

मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने कहा, "इस दिवस पर मैं 1891 के एंग्लो-मणिपुर युद्ध के बहादुर शहीदों, विशेष रूप से बीर टिकेंद्रजीत और थांगल जनरल को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मणिपुर के सम्मान और स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। हमारे शहीदों और नायकों को सलाम।"

135वें देशभक्त दिवस को मनाने के लिए, राज्य सरकार और विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा गुरुवार को पूरे राज्य में दिन भर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

विपक्षी कांग्रेस ने भी अलग से 135वां देशभक्त दिवस मनाया। कांग्रेस विधायक दल के नेता केइशम मेघचंद्र सिंह ने कांग्रेस भवन में 'पैट्रियट्स डे' (देशभक्त दिवस) मनाने के कार्यक्रम में पार्टी का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को 'पैट्रियट्स डे' के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 'मणिपुर के शेर' कहे जाने वाले बीर टिकेंद्रजीत सिंह और थांगल जनरल की शहादत की याद में मनाया जाता है। 1891 के एंग्लो-मणिपुर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उन्हें फेइडाबुंग (अब इंफाल में बीर टिकेंद्रजीत पार्क) में फांसी दे दी थी।

उन्होंने आगे कहा कि 1891 में, राजनीतिक तनाव और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने मणिपुर के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया था। पैट्रियट्स डे पर, मैं मणिपुर के बहादुर देशभक्तों, खासकर बीर टिकेंद्रजीत और थांगल जनरल, और उन सभी लोगों को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की आजादी, गरिमा और सम्मान के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।"

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम