मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 4 उग्रवादी और एक महिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार

इंफाल, 24 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों के दौरान व्यापक अभियान चलाते हुए विभिन्न उग्रवादी संगठनों से जुड़े चार कट्टर उग्रवादियों और एक महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राज्यभर में आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार तेज किया जा रहा है।

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए उग्रवादी कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी), कांगलेई यावोल कन्ना लुप (केवाईकेएल) और यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (यूकेएनए) से जुड़े हैं। इन्हें इंफाल ईस्ट, बिष्णुपुर और तेंगनौपाल जिलों में अलग-अलग अभियानों के दौरान पकड़ा गया।

पुलिस ने बताया कि केवाईकेएल के गिरफ्तार उग्रवादी मयांगलंबम तोम्बा सिंह उर्फ लकपा (39) के पास से एक 9 एमएम पिस्तौल, मैगजीन और विभिन्न बोर के 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वह इससे पहले मोइरांग स्थित एक पेट्रोल पंप पर हुए विस्फोट की घटना में भी कथित रूप से शामिल रहा है।

वहीं यूकेएनए के गिरफ्तार उग्रवादी एस. पलाल कुकी उर्फ लालबोई सिंगसन को संगठन का फाइनेंस हेड बताया गया है। पुलिस के अनुसार वह कई फायरिंग और उगाही की घटनाओं में भी शामिल रहा है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), पटना के अनुरोध पर मणिपुर पुलिस ने टी.एच. काओनी नामक एक घोषित भगोड़े आरोपी को हिरासत में लिया। बाद में उसे इंफाल स्थित सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को सौंप दिया गया।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं में फर्जी और जाली कानूनी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई), पटना ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था और जांच व सुनवाई से बचने के कारण उसे घोषित अपराधी करार दिया गया था।

इसी अभियान के तहत पुलिस ने थौबल जिले के लिलोंग थाना क्षेत्र से लीला (30) नामक महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 10 साबुनदानी में छिपाकर रखी गई 389 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

सुरक्षा बलों ने बताया कि राज्य के संवेदनशील, मिश्रित आबादी वाले और सीमावर्ती इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन अभियान चलाए जा रहे हैं।

उग्रवादियों, संदिग्ध तत्वों और संदिग्ध वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए घाटी और पहाड़ी जिलों में 112 नाके और चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा इंफाल-जिरीबाम राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-37) पर आवश्यक वस्तुओं से लदे ट्रकों समेत अन्य वाहनों को सुरक्षा एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। संवेदनशील मार्गों पर कड़ी सुरक्षा और काफिले की निगरानी जारी है ताकि वाहनों की आवाजाही सुरक्षित और निर्बाध बनी रहे।

पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों, फर्जी वीडियो और भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करने और सतर्क रहने की अपील की है।

--आईएएनएस

डीएससी