मणिपुर में गोलीबारी: गांव के वॉलंटियर की मौत, सीआरपीएफ के जवान घायल

इंफाल, 29 जुलाई (आईएएनएस)। बुधवार को नोनी जिले में हुई गोलीबारी में नागा विलेज गार्ड (एनवीजी) के एक सदस्य की मौत हो गई और पांच अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की कोबरा बटालियन के दो जवान भी शामिल हैं।

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अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना नागा-बहुल जिले के बिटियांग गांव में हुई। सुरक्षा बल इलाके में ऑपरेशन चला रहे थे, तभी हथियारबंद गांव के वॉलंटियर्स ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हो गई।

मणिपुर में अलग-अलग समुदायों के गांव के वॉलंटियर्स असल में हथियारबंद आम नागरिक होते हैं जो दुश्मन के हमलों से अपने इलाकों की सुरक्षा करते हैं। मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद राज्य के कई हिस्सों में ऐसे वॉलंटियर ग्रुप बने थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी में गांव के एक वॉलंटियर की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के दो जवानों को भी छर्रे लगने से चोटें आईं। अधिकारियों ने कहा कि घायल सुरक्षाकर्मियों को इलाज मुहैया कराया गया।

इस घटना के बाद, स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों ने गांवों और उनके आसपास सीआरपीएफ द्वारा चलाए गए सुरक्षा ऑपरेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

जेटीसी-मणिपुर (इनपुई, लियांगमाई, रोंगमेई और जेमे) की वर्किंग कमिटी ने बुधवार को घोषणा की कि चार नागा समुदायों के इलाकों से गुजरने वाले सभी नेशनल हाईवे, रेलवे प्रोजेक्ट और नेशनल प्रोजेक्ट तुरंत और इमरजेंसी तौर पर बंद कर दिए जाएंगे।

एक बयान में, कमिटी ने आरोप लगाया कि यह शटडाउन 13 मई को छह नागा नागरिकों के अपहरण और हत्या और बुधवार को ही बिटियांग गांव में नागा वॉलंटियर ग्रुप्स (एनवीजी) पर हुए कथित हमले के विरोध में बुलाया गया था।

संगठन ने हमले में कोबरा टीम और जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट (जे)के शामिल होने का आरोप लगाया और जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी, नागा गांवों के खिलाफ ऑपरेशन बंद करने और न्याय बहाल करने की मांग की।

--आईएएनएस

एमएस/