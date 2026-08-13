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भारत समाचार

मणिपुर में छह उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद जब्त

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(Updated )
मणिपुर

इम्फाल, 13 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स समेत अन्य केंद्रीय बलों ने पिछले 24 घंटे के अंदर मणिपुर में कई जॉइंट ऑपरेशन चलाकर अलग-अलग प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से जुड़े छह उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया।

इसी को लेकर पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स समेत अन्य केंद्रीय बलों के संयुक्त ऑपरेशन में काकचिंग, इंफाल वेस्ट और थोउबल जिलों से छह उग्रवादियों को पकड़ा गया।

गिरफ्तार किए गए उग्रवादी प्रतिबंधित कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ), कांगलेई यावोल कन्ना लुप (केवाईकेएल) और यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (यूकेएनए) से जुड़े हैं।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, गिरफ्तार उग्रवादी कथित तौर पर कई गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल थे, जिनमें अपहरण, जबरन 'चंदा' वसूलना और प्रतिबंधित संगठनों में युवाओं की भर्ती करना शामिल है।

सुरक्षाकर्मियों ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, चंदे की रसीदें, नकदी, मुहरें, प्रतिबंधित संगठनों के लेटरहेड और अन्य सामान बरामद किए।

गिरफ्तार किए गए दो यूकेएनए उग्रवादियों के पास से मैगजीन के साथ एक ऐके सीरीज की राइफल, 7.62 एमएम के 12 राउंड कारतूस, मैगजीन के साथ एक 9 एमएम पिस्तौल, एक बाओफेंग रेडियो सेट और एक रॉयल एनफील्ड बाइक बरामद की गई।

आदिवासी बहुल सेनापति जिले में एक अन्य ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला-बारूद का एक जखीरा भी बरामद किया। बरामद हथियारों में पांच सिंगल-बैरल ब्रीच-लोडिंग बंदूकें, एक 9 एमएम पिस्तौल, दो चीनी हैंड ग्रेनेड, अलग-अलग कैलिबर के 13 राउंड कारतूस और 33 खाली खोखे शामिल थे।

इस बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में एक रिहायशी घर पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) हमले के सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

यह घटना इस वर्ष 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले के मोइरांग इलाके में ट्रोंगलाओबी अवांग लीकाई में हुई थी, जिसमें दो नाबालिग बच्चों की मौत हो गई और उनकी मां घायल हो गईं।

मणिपुर पुलिस के अनुसार, 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी गांव में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने सोते हुए परिवार के घर पर एक बम फेंका, जिसमें 5 वर्ष के लड़के और उसकी 6 महीने की बहन की मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गईं।

मणिपुर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए उग्रवादी की पहचान चुराचांदपुर जिले के पुराने गेलमोल गांव के रहने वाले एस. पलल कुकी के तौर पर हुई है। वह राज्य और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली विध्वंसक और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था।

अधिकारी ने कहा, "पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार उग्रवादी ने माना कि वह यूकेएनए संगठन का खुद-ब-खुद बना फाइनेंस हेड था।"

इस बीच, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सीएपीएफ) और मणिपुर पुलिस की सुरक्षा टुकड़ियों ने राज्य भर के बाहरी इलाकों, मिली-जुली आबादी वाले क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील जगहों पर बड़े पैमाने पर उग्रवाद-विरोधी अभियान जारी रखे हैं। इनमें तलाशी अभियान और इलाके पर नियंत्रण बनाए रखने की कवायदें शामिल हैं।

सुरक्षा के कड़े इंतजामों के तहत, घाटी और पहाड़ी जिलों में 111 नाके और चेकपॉइंट बनाए गए हैं ताकि उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों और संदिग्ध गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके।

सुरक्षा बल रणनीतिक रूप से अहम इंफाल-जिरीबाम नेशनल हाईवे (एच-37) पर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों और अन्य गाड़ियों को भी हथियारबंद सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। यात्रियों और सामान ले जाने वाली गाड़ियों की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हाईवे के संवेदनशील हिस्सों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और काफिले की सुरक्षा जारी है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी