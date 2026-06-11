मणिपुर में छह नागा की हत्या के विरोध में दिखा बंद का असर, कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित

इंफाल, 11 जून (आईएएनएस)। छह नागा नागरिकों की हत्या के विरोध में यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) द्वारा बुलाए गए 24 घंटे के पूर्ण बंद के कारण गुरुवार को मणिपुर के नागा-बहुल इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

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मणिपुर में नागा समुदाय की मुख्य संस्था यूएनसी ने 11 जून की सुबह 6 बजे से 12 जून की सुबह 6 बजे तक शटडाउन (बंद) का आह्वान किया। यह विरोध प्रदर्शन 13 मई को अलग-अलग आदिवासी समुदायों के हथियारबंद समूहों द्वारा अगवा किए गए छह ग्रामीणों की हत्या के खिलाफ था।

उनके क्षत-विक्षत शव बुधवार को कांगपोकपी जिले के सैतू-गाम्फाजोल सब-डिविजन में खराम वैफेई गांव के पास एक जंगली इलाके से बरामद किए गए। यह गांव मुख्य रूप से कुकी-जो आदिवासी समुदाय का इलाका है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूरे दिन दुकानें और बाजार बंद रहे, जबकि सरकारी और निजी कार्यालय, शिक्षण संस्थान और वित्तीय संस्थान भी बंद रहे। शटडाउन के कारण इलाके में रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हुईं और निजी वाहन व यात्री परिवहन सेवाएं सड़कों से नदारद रहीं।

यूएनसी ने नागरिकों से शांतिपूर्ण ढंग से शटडाउन का पालन करने और पीड़ितों व उनके परिवारों को न्याय मिलने तक नागा समुदाय के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की।

आदिवासी संस्था ने यह भी घोषणा की कि जब तक उनकी चार सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई नहीं होती और मणिपुर सरकार व केंद्र सरकार द्वारा न्याय सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक वे छह नागा बंधकों के शव स्वीकार नहीं करेंगे।

उनकी मुख्य मांगों में सभी कुकी उग्रवादी समूहों के साथ 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स' समझौते को रद्द करना और 13 मई को लेइलोन वैफेई गांव से दो पादरियों सहित 18 नागा नागरिकों के अपहरण और उनमें से छह की हत्या में कथित रूप से शामिल कुकी नेशनल फ्रंट के सभी सदस्यों की तत्काल गिरफ्तारी व उन पर मुकदमा चलाना शामिल है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा, मणिपुर की उपमुख्यमंत्री नेमचा किपजेन (जो थाडोऊ जनजाति से हैं, जो मणिपुर में व्यापक कुकी-ज़ो समुदाय का हिस्सा है) और कई व्यक्तियों व 12 से अधिक संगठनों ने इन हत्याओं की कड़ी निंदा की है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि छह नागा ग्रामीणों के अपहरण और 13 मई को कांगपोकपी जिले में तीन चर्च नेताओं की हत्या से जुड़े मामलों को विस्तृत जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया है। नागा समुदाय के छह नागरिकों के शव तब मिले, जब मंगलवार (9 जून) को कुकी समुदाय के 14 बंधकों को लगभग चार हफ़्ते की कैद के बाद रिहा किया गया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार (10 जून) को यूएनसी और नागा पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (एनपीओ) ने कुकी समुदाय के 14 ग्रामीणों को सेनापति जिले के एक पुलिस स्टेशन को सौंप दिया।

13 मई को हुई हिंसक घटनाओं के बाद, कांगपोकपी और सेनापति जिलों में अलग-अलग हथियारबंद समूहों ने कुकी और नागा समुदायों के कम से कम 50 लोगों को बंधक बना लिया था। इन घटनाओं में कांगपोकपी जिले में तीन चर्च नेताओं की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे। अधिकारियों, समुदाय के नेताओं और कई नागरिक समाज संगठनों की लगातार कोशिशों के बाद 14 और 15 मई को दोनों समुदायों के लगभग 30 लोगों को रिहा कर दिया गया था।

तब से, नागा और कुकी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अगवा किए गए लोगों, छह नागा और कुकी समुदायों के 14 सदस्यों को सुरक्षित छुड़ाने की मांग कर रहे थे।

इस बीच, गुरुवार को मणिपुर पुलिस ने एक बयान में कहा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए खुफिया जानकारी मिली थी कि हथियारबंद सदस्य पहाड़ी जिलों के अलग-थलग गांवों पर हमले की योजना बना रहे थे। इस जानकारी के आधार पर, सुरक्षा बलों ने उखरुल जिले के होरेई काफुंग हिल्स (लोअर लीशान रिज) इलाके में एक संयुक्त अभियान चलाया।

बयान में कहा गया, "अभियान के दौरान, पहाड़ियों की चोटी पर लगभग एक दर्जन हथियारबंद सदस्य देखे गए। उनमें से कुछ भाग गए, जबकि आठ सदस्यों को हिरासत में लिया गया, उनके हथियार जब्त किए गए और बाद में कड़ी चेतावनी के साथ छोड़ दिया गया कि वे पहाड़ियों में न जाएं या हथियार न रखें, क्योंकि ऐसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।" पुलिस के अनुसार, पहाड़ी की चोटी पर बने अनधिकृत बंकरों से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और युद्ध से जुड़ी अन्य सामग्री बरामद की गई।

बयान में यह भी कहा गया कि सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में प्रभावित समुदायों और संवेदनशील गांवों की सुरक्षा के लिए अभियान जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/डीएससी