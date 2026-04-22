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West Bengal Election : मुख्यमंत्री ममता ने 'फर्जी मतदान' की चेतावनी दी, मतदान दिवस पर सतर्क रहने का आग्रह किया

हरिपाल रैली में ममता बनर्जी का भाजपा और केंद्रीय बलों पर बड़ा आरोप
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Dainik Hawk·
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Apr 22, 2026, 02:38 PM
मुख्यमंत्री ममता ने 'फर्जी मतदान' की चेतावनी दी, मतदान दिवस पर सतर्क रहने का आग्रह किया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधानसभा चुनावों में फर्जी मतदान कराने के लिए केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करेगी और उन्होंने लोगों से ऐसी राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा न बनने का आग्रह किया।

हुगली जिले के हरिपाल में बुधवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने लोगों से मतदान दिवस पर सतर्क और सावधान रहने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि उनके मतदान अधिकार का प्रयोग बिना किसी हस्तक्षेप या धमकी के हो।

मुख्यमंत्री बनर्जी ने सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय बल भारी संख्या में मतदान करेंगे। भाजपा इनका इस्तेमाल फर्जी मतदान के लिए करेगी। मैं उनसे कहूंगी, राजनीति मत करो। हम आपको सलाम करते हैं। आप देश की रक्षा करते हैं। लेकिन केंद्रीय बल अब ‘भाजपा जिंदाबाद’ के नारे लगा रहे हैं! उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई?

उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बल मतदान केंद्र पर आपकी जांच करेंगे। अगर वे महिलाओं को छूते हैं, तो आप कानूनी रास्ता अपनाएंगे। कोई भी हथियार नहीं उठाएगा या हिंसा का सहारा नहीं लेगा। आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना है।

मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि भाजपा केंद्र में अल्पमत सरकार चला रही है और निकट भविष्य में किसी भी समय गिर सकती है।

उन्होंने कहा कि हमने कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया। भाजपा सरकार इसी साल गिर जाएगी। यह अल्पमत सरकार है। यह कुछ लोगों की दया पर टिकी हुई है।

ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों से हज यात्रा पर जाने से पहले अपना वोट डालने की अपील भी की।

मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि उन्होंने 27 अप्रैल से हज के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी है। यह बहुत चालाकी से किया गया है। यहां 29 अप्रैल को चुनाव हैं और उससे पहले ही उन्होंने यह कर दिया है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि बिना वोट डाले हज पर न जाएं। पहले अपना वोट डालें और फिर हज पर जाएं। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो वे आपको एनआरसी के जरिए देश से बाहर निकाल देंगे। अपना वोट बर्बाद न करें। मैं हज के लिए सभी व्यवस्थाएं करूंगी।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों का पहला चरण गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। कड़ी और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई जिलों में फैले 152 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा।

--आईएएनएस

 

 

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