मालवीय नगर अग्निकांड : सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से की बात

देहरादून, 7 जून (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मालवीय नगर होटल आग मामले में गिरफ्तार किए गए कुक केशव नेगी की गिरफ्तारी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि किसी भी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं होगा।

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3 जून को मालवीय नगर इलाके में एक होटल में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 13 विदेशियों समेत 21 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। इस दुखद घटना के बाद प्रॉपर्टी के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया था।

केशव नेगी (65) को शनिवार को गिरफ्तार किया गया, जब जांच में पता चला कि आग कथित तौर पर उनकी लापरवाही की वजह से लगी थी।

सीएम धामी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मालवीय नगर की घटना के संबंध में उत्तराखंड के केशव नेगी की गिरफ्तारी के बारे में चर्चा की।

निष्पक्ष जांच पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी बेगुनाह व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा और जांच पूरी तरह से तथ्यों और सबूतों के आधार पर की जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां ​​निष्पक्ष जांच के जरिए सच्चाई सामने लाएंगी।

सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने केशव नेगी की बेटी कनिष्का नेगी से भी बात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। सरकार देश भर में रहने वाले उत्तराखंड के सभी प्रवासी भाई-बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

इससे पहले भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मालवीय नगर होटल अग्निकांड में गिरफ्तार किए गए कुक केशव नेगी के सपोर्ट में सामने आए और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कानूनी मदद का भरोसा दिया। भाजपा सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली पुलिस से मिलकर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की।

घटना की जांच के दौरान अधिकारियों ने कहा कि होटल के पास सिर्फ छह कमरे चलाने की परमिशन थी, लेकिन 20 से ज्यादा कमरों को संचालित किया जा रहा था।

इसके अलावा, अधिकारियों ने कहा कि होटल कथित तौर पर दिल्ली फायर सर्विसेज से जरूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिए बिना सात से आठ साल से चल रहा था। इस दुखद घटना की जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम