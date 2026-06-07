मालवीय नगर अग्निकांड : कुक नेगी के समर्थन में आए उत्तराखंड के नेता, पूर्व सीएम बोले- करेंगे हरसंभव कानूनी सहयोग

नई दिल्ली/देहरादून, 7 जून (आईएएनएस)। मालवीय नगर अग्निकांड में दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए रेस्टोरेंट के कुक केशव नेगी के समर्थन में उत्तराखंड भाजपा के दिग्गज नेता आवाज उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने इस घटनाक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नेगी को हम हरसंभव कानूनी सहयोग और न्याय दिलाने के प्रयास में उनके साथ खड़े रहेंगे।

Read More

पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर केशव नेगी को लेकर पोस्ट लिखी है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा, "मालवीय नगर अग्निकांड प्रकरण में हमारी देवभूमि उत्तराखंड के केशव नेगी की गिरफ्तारी के संबंध में मेरी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता हुई है। हमने मामले की निष्पक्ष, गहन और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि सत्य सामने आ सके और किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो।"

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे लिखा, "केशव नेगी को हम हरसंभव कानूनी सहयोग एवं न्याय दिलाने के प्रयास में उनके साथ खड़े रहेंगे।"

उन्होंने आगे लिखा, "देवभूमि उत्तराखंड के लोग देश-विदेश में अपनी ईमानदारी, मेहनत और संस्कारों के लिए जाने जाते हैं। हम न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। दोषी को दंड मिले, लेकिन निर्दोष को न्याय अवश्य मिले। देवभूमि के सम्मान और सत्य की रक्षा के लिए हम सदैव प्रतिबद्ध हैं।"

बता दें कि मालवीय नगर अग्निकांड में रेस्टोरेंट के कुक केशव नेगी को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। इस अग्निकांड में करीब 21 लोगों की मौत हुई है, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। लगभग 15 घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है।

इस मामले में पुलिस होटल के मालिक लवकेश बजाज के अलावा अन्य आरोपी स्वीटी सरकार और पुष्पो सरकार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

--आईएएनएस

डीसीएच/