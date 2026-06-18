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मालवीय नगर आग में जान बचाने वाले रोहित मुखिया को दिल्ली सरकार का सम्मान, 5 लाख सहायता और मुफ्त इलाज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 18, 2026, 06:37 PM
मालवीय नगर आग में जान बचाने वाले रोहित मुखिया को दिल्ली सरकार का सम्मान, 5 लाख सहायता और मुफ्त इलाज

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। मालवीय नगर में लगी भीषण आग की घटना के दौरान कई लोगों की जान बचाने वाले रोहित मुखिया के साहस को दिल्ली सरकार ने सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहित मुखिया के परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और उनके पूर्ण स्वस्थ होने तक सम्पूर्ण इलाज का खर्च सरकार द्वारा उठाने का ऐलान किया है।

सीएमओ दिल्ली के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर जारी पोस्ट में कहा गया, "मालवीय नगर में आग लगने की दुखद घटना के दौरान रोहित मुखिया ने कई लोगों की जान बचाकर असाधारण साहस और इंसानियत का परिचय दिया। उन्होंने कर्तव्य और संवेदना की एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की है।"

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहित मुखिया को पत्र लिखकर उनकी हिम्मत की सराहना की। पत्र में उन्होंने लिखा, "विपरीत परिस्थितियों में आपने जो साहस, कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय संवेदना दिखाई है, वह अत्यंत प्रेरणादायक है। संकट की घड़ी में भी आपने धैर्य बनाए रखा और अपने दायित्व का निर्वहन किया। आपका यह साहस कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।"

रोहित मुखिया को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने उनके उपचार और परिवार की मदद के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने का फैसला किया है। साथ ही, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ तक उनका सम्पूर्ण चिकित्सा व्यय सरकार उठाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रोहित के इलाज में कोई कमी न रहे और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

सीएम रेखा गुप्ता ने विश्वास जताते हुए कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साहस, चिकित्सकों के प्रयासों और परिवार के स्नेह से आप जल्द ही स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच लौट आएंगे। इस कठिन समय में दिल्ली सरकार आपके साथ पूरी तरह खड़ी है।"

मालवीय नगर आग की घटना में रोहित मुखिया ने बिना सोचे-समझे अपनी जान पर खेलकर कई लोगों को बचाया था। उनकी इस बहादुरी की सराहना हो रही है।

--आईएएनएस

एससीएच