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Mallikarjun Kharge Rally : तमिलनाडु में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन को मजबूत समर्थन मिल रहा : कांग्रेस

वेलाचेरी में खड़गे की रैली से गठबंधन में जोश, जीत का भरोसा
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Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 02:42 PM
तमिलनाडु में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन को मजबूत समर्थन मिल रहा : कांग्रेस

वेलाचेरी: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तमिलनाडु के वेलाचेरी में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पार्टी ने विश्वास जताया कि धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता में वापसी करेगा।

खड़गे ने वेलाचेरी निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार जेएमएच हसन मौलाना के समर्थन में प्रचार किया। पार्टी 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के साथ गठबंधन में 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन यानी एसपीए) एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के खिलाफ सत्ता बरकरार रखने का लक्ष्य बना रहा है।

चुनाव के लिए मतदान 23 अप्रैल को निर्धारित है, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

हसन मौलाना ने खड़गे द्वारा संबोधित रैली का स्वागत किया और कहा कि इससे पूरे राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों में नई ऊर्जा का संचार होगा।

मौलाना ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान ​​कहा कि मैंने यहां कई विकास कार्य किए हैं, और मुझे इन चुनावों में जीतने का पूरा भरोसा है। मैं सभी लोगों से मिला, और वे सभी बहुत खुश हैं।

कांग्रेस नेता केवी थंगकाबालू ने भी गठबंधन की संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रचार के दौरान व्यापक जनसमर्थन देखने को मिला।

उन्होंने कहा कि पूरे तमिलनाडु में, सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस को जबरदस्त जीत मिलेगी। मैंने 15 दिनों तक पूरे राज्य में प्रचार किया, और मैं जहां भी गया, मैंने गठबंधन के लिए जबरदस्त समर्थन देखा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में वापसी करेगी। हमारे गठबंधन की उपलब्धियों के माध्यम से, तमिलनाडु में महत्वपूर्ण विकास जारी रहेगा।

थंगकाबालू ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु का दौरा किया है। इसी तरह, मुख्यमंत्री भी पूरे राज्य में प्रचार कर रहे हैं। खड़गे सहित कांग्रेस के नेता आ रहे हैं। हम हर जगह बड़े उत्साह के साथ प्रचार कर रहे हैं, और गठबंधन निश्चित रूप से जीतेगा।

थंगाबालू ने राहुल गांधी और मुख्यमंत्री स्टालिन के बीच के तालमेल के बारे में भी बात की, और इसे एक मजबूत राजनीतिक साझेदारी बताया। उन्होंने पहले अलग-अलग जिलों में एक साथ बड़े पैमाने पर प्रचार नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी ने तमिलनाडु दौरे के दौरान स्टालिन और उनके शासन की खुलकर तारीफ की है।

उन्होंने राज्य कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगाई के घर पर हुई इनकम टैक्स की छापेमारी की भी आलोचना की और इसे राजनीति से प्रेरित बताया।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता कुछ भी कह सकते हैं या कर सकते हैं। इसका एक साफ उदाहरण तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर हुई इनकम टैक्स की छापेमारी है। हालांकि, तमिलनाडु कांग्रेस का नेतृत्व ऐसी हरकतों से निराश नहीं होगा।

--आईएएनएस

 

 

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